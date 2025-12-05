سکونتگاه غیر رسمی اسماعیل آباد در سایه نبود گاز و  با توجه به قرار گرفتن در فصل سرد نشان از سختی وضعیت ساکنان این منطقه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - اسماعیل آباد، یکی از حاشیه‌های شهر قم که به گفته مسئولان شهری جزو محدوده‌شهری نبوده است و به همین دلیل هیچ خدمتی به اهالی آن داده نمی‌شود.هوای سرد در این محله و بی‌گازی، زندگی را به آزمونی سخت و طاقت‌فرسا تبدیل کرده است؛۱۷۵ خانواری که با سرمای زمستان، در نبود گاز، روزگار را به سختی می‌گذرانند.

ساکنان این منطقه که بیشتر مهاجران ترک، لر و اتباع افغان هستند با مشکلات بسیاری زندگی را سپری می‌کنند.

در محله اسماعیل آباد باوجود سکونت چندین ساله جمعیت قابل‌توجه در این منطقه، تامین یکی از بنیادی‌ترین نیازهای زندگی یعنی گاز، همچنان به تعویق افتاده است. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی و کم‌توجهی مسئولان و نهادهای ذیربط به‌ویژه شرکت گاز در توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به ساکنان محروم است.از سوی دیگر، اشاره به وجود ذخایر گاز در کشور و استان قم، ولی عدم پوشش‌دهی شبکه گازرسانی در این منطقه، تناقض آشکار و ضعف جدی در مدیریت منابع انرژی و توزیع امکانات را آشکار می‌سازد.

این عدم توزیع عادلانه خدمات، باعث ایجاد نارضایتی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده و به نظر می‌رسد پیگیری‌ها و درخواست‌های مکرر بدون نتیجه عملی باقی مانده‌اند.عدم اقدام مؤثر در گازرسانی به این مردم علاوه بر ایجاد مشکلات رفاهی، می‌تواند با آثار منفی زیست‌محیطی و اقتصادی نیز همراه باشد چرا که استفاده از سوخت‌های جایگزین نظیر گازوئیل یا دیگر سوخت‌های ناسالم، هم هزینه‌های بیشتری بر خانوارها تحمیل می‌کند و هم آلودگی هوا را افزایش می‌دهد. از منظر حقوق شهروندی، همه مردم باید به حداقل امکانات اولیه دسترسی داشته باشند و نبود گاز در این منطقه، بی‌توجهی به این اصل است.

بی گازی منطقه اسماعیل‌آباد در سایه نبود مجوز

شرکت گاز قم در پاسخ به محرومیت چندین خانوار از گاز شهری در شهرک قائم قم اعلام کرد:به آگاهی می‌رساند، منطقه مورد اشاره با نام اسماعیل آباد جزو سکونت‌گاه‌های غیررسمی است، این منطقه محروم از دیگر خدمات شهری نظیر آسفالت است.

از طرفی به گفته مسئولان حوزه مدیریت شهری، بیشتر ساکنان این محله از اتباع بدون هویت هستند و زمین‌های منطقه اسماعیل آباد به صورت غیرقانونی تصرف شده و تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیریت استان برای ساماندهی ساکنان این منطقه با بی‌توجهی برخی ساکنان همراه بوده است

در خصوص عدم گازرسانی به این منطقه نیز لازم به بیان است، بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود، هرگونه گازرسانی نیاز به اخذ مجوز از نهاد‌های بالادستی است و شرکت گاز مجری قوانین بوده و در صورت تایید نهاد‌های بالادستی آماده گازرسانی به این منطقه است.