بینش سیاسی به دور از سیاست زدگی ویژگی دانشجوی انقلابی است

باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلام والمسلمین مهدی عالی در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز، با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو، گفت: جنبش دانشجویی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در پی اعتراض دانشجویان و شهادت جمعی از آنان شکل گرفت.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، اظهار کرد: برخی در فضای مجازی حتی با لباس روحانیت تردید ایجاد میکنند که اعمال انسان چه ارتباطی با خشکسالی و نظام طبیعت دارد، اما حقیقت این است که وقتی انسان گناه میکند، آثار آن دامن او را میگیرد.
وی افزود: طبیعت از دریا و کوه گرفته تا دیگر پدیدهها به سخن ما گوش نمیدهد، اما از رفتار ما تأثیر میپذیرد. اگر انسان مطیع اوامر الهی باشد، طبیعت نیز با او هماهنگ میشود و اگر اهل معصیت باشد، اثرات منفی آن را خواهد دید. استغفار موجب نزول رحمت الهی و گشایش در رزق است.
وی با اشاره به رزمایش مشترک ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» اظهار کرد: هدف این رزمایش شبیهسازی شناسایی گروهکهای فرامرزی بود که با استفاده از ریزپرندهها و پهپادهای مبتنی بر هوش مصنوعی اجرا شد.
