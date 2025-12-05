باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرگان در سخنانی با اشاره به نقش تاریخی جنبشهای دانشجویی و شرایط امروز کشور، بر ضرورت تقویت آگاهی، مسئولیتپذیری و تحلیل واقعبینانه مسائل توسط دانشجویان تأکید کرد.
وی با بازخوانی رخدادهای پس از کودتای ۲۸ مرداد و تلاش دولت ملی برای بازپسگیری نفت ایران از دست استعمار پیر، گفت: جنبش دانشجویی از همان دوران بهدلیل حساسیت نسبت به روابط ایران و انگلستان و همچنین مقابله با دخالتهای خارجی، نقش مهمی در تحولات کشور ایفا کرده است.
آیتالله نورمفیدی با اشاره به تاریخ مبارزات ملت ایران افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند نگاه عالمانه و واقعبینانه هستیم. دانشگاه باید در حل مسائل کشور نقشآفرین باشد. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی راهحل علمی میطلبد و دانشگاهها نباید از این مسئولیت اساسی خود فاصله بگیرند. دانشجویان مدیران آینده این کشورند.
امامجمعه گرگان با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، این روز را به خانوادهها و بانوان کشور تبریک گفت و اظهار داشت:
در فرهنگ سنتی شرق، زن در حاشیه قرار داشت و تمدن غرب نیز زن را به جلوهگری ظاهری تقلیل داد. اما اسلام و بهویژه الگوی حضرت زهرا (س)، شخصیت زن را در بالاترین جایگاه انسانی و معنوی معرفی کرده است. حضرت زهرا (س) باید الگوی زنان جهان باشد.
وی با اشاره به نقش ویژه حضرت زهرا (س) در کنار پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) افزود: شخصیتهایی مانند حضرت زینب (س) تربیتیافته مکتب فاطمی هستند و این مکتب میتواند امروز نیز راهنمای جامعه باشد.
آیتالله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تحرکات رسانهای و سوءاستفاده از فضای مجازی و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی تأکید کرد: امروز تلاشهایی برای تخریب شخصیت امام خمینی (ره) صورت میگیرد؛ درحالیکه امام نقش بیبدیلی در استقلال، هویت و عزت ایران داشت. ملت ایران در طول تاریخ برای مبارزه با استبداد و استعمار هزینههای فراوان دادهاند و امام (ره) قله این مجاهدتها بود.
امامجمعه گرگان با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور گفت: حل مشکلات مهمی مانند مسکن و اقتصاد، نیازمند برنامهریزی اساسی و زمانبر است و با اقدامات سطحی حل نخواهد شد. باید با عقلانیت، علم و برنامهریزی این مسائل را درمان کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری آیتالله خامنهای، مسیر حل مشکلات کشور با قوت و موفقیت ادامه یابد.