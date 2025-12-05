گشایش واقعی با «حرف زدن با خدا» و اتصال به قدرت بی‌نهایت رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جمله «با خدا حرف بزنید»؛ توصیه ساده و ژرف رهبر معظم انقلاب، در واقع عصاره‌ای از راز ماندگاری و مقاومت ملت ایران است. ملتی که هرگاه اسباب و علل مادی ناامیدکننده جلوه کرده، دست‌های نیازشان به سوی آسمان بلند شده و در پی آن گشایشی رخ داده است که محاسبات مادی از تبیین آن عاجز مانده‌اند.
 
نقش محوری ایمان و دعا در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. ملتی که در طول اعصار، در سایه نیایش و توکل بر پروردگار، از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور کرده و به برکت استعانت از خداوند، در مقابل دشواری‌ها ایستادگی کرده است.

دعا؛ سنگر معنوی ملت ایران

برای ملت ایران، دعا همواره بیش از یک عبادت فردی بوده و سنگر معنوی جمعی به شمار رفته که در لحظات سخت، از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های ناعادلانه و از خشکسالی تا بحران‌های جهانی، مردم را به هم پیوند داده است. تاریخ معاصر ایران گواهی می‌دهد که چگونه در اوج نبود اسباب و علل مادی، دست‌های نیاز به سوی آسمان بلند و نصرت الهی به گونه‌ای شگفت‌انگیز ظاهر شده است.یادآوری حماسه‌ی دفاع مقدس که با توکل جوانان رزمنده و دعاهای مادران و پدران پشتیبانی می‌شد، نمونه‌ای درخشان از این واقعیت است. در آن دوران، جهان در محاسبات مادی خود، احتمال پیروزی ایران را ناممکن می‌دانست اما استقامت و ایمان ملت، معادلات را بر هم زده و پیروزی‌هایی را رقم زد که در منطق بشری قابل توجیه نبود.

استجابت دعا در عرصه‌های گوناگون

در عرصه علم و فناوری نیز، پیشرفت‌های چشمگیر ایران در سال‌های اخیر، از جمله در حوزه‌ی هسته‌ای، نانو، زیست‌فناوری و فضا، در شرایطی محقق شده که دشمنان با تحریم همه جانبه، تلاش کردند تا اسباب پیشرفت را از این ملت سلب کنند اما توکل دانشمندان ایرانی به خداوند و تلاش خستگی‌ناپذیر آنان، سبب شد تا این دیواره‌های تحریم، یکی پس از دیگری فرو ریزد.
در عرصه سلامت نیز، خاطره‌ی روزهای سخت همه‌گیری کرونا هنوز زنده است؛ زمانی که کادر درمان با روحیه‌ای سرشار از ایمان و با دعاهای پشت‌جبهه‌ی ملت، در خط مقدم نبرد با ویروس ایستادند و سرانجام به لطف الهی و تلاش‌های مجدانه، این بحران پشت سر گذاشته شد.

گفت‌وگو با خدا؛ راهی برای اصلاح امور

تأکید رهبر انقلاب در پیام اخیرشان بر "حرف زدن با خدا"، اشاره به ارتباطی بی‌واسطه و صمیمی دارد که می‌تواند آرامش‌بخش دل‌های مضطرب و راهگشای مشکلات باشد. این مناجات، انسان را از دام درماندگی و یأس نجات می‌دهد و به او می‌فهماند که هیچ مشکلی خارج از حیطه‌ی قدرت الهی نیست.ایشان با بیان "برای همه چیز از خدای متعال کمک بخواهید"، گستره‌ی وسیع توکل را ترسیم می‌کنند؛ از نزولات آسمانی و نیازهای مادی گرفته تا امنیت و عافیت که از بزرگ‌ترین نعمت‌ها هستند. این بیان، درس زندگی‌سازی است که تکیه‌گاه اصلی را در تمام عرصه‌ها، قدرت بی‌نهایت پروردگار می‌داند.

آینده‌ای روشن در سایه‌ی توکل

ملت ایران در آستانه‌ی فصل‌های جدیدی از پیشرفت و اقتدار قرار دارد. دشمنان با درک نکردن عمق ایمان این ملت، همواره در محاسبات خود دچار اشتباه شده‌اند. آن‌چه در طول تاریخ ثابت شده، این است که هرگاه ملت ایران دست نیاز به سوی خدا دراز کرده، خداوند نیز به بهترین شکل، اسباب گشایش و پیشرفت را فراهم آورده است.پیام رهبری در این برهه حساس، چراغ راهی است برای همه‌ی اقشار ملت؛ از مسئولان تا آحاد مردم که با توکل بر خدا و تلاش و مجاهدت، می‌توانند بر مشکلات غلبه کرده و آینده‌ای درخشان ترسیم کنند. "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ"؛ اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.پیام رهبر انقلاب و توصیه‌های ایشان به ملت ایران یک راهبرد عملی برای زندگی فردی و اجتماعی است که ملت ایران را در ادامه‌ی مسیر عزت و پیشرفت، هدایت و تقویت خواهد کرد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: دعا و نیایش ، نماز و عبادت ، رهبر انقلاب
