باشگاه خبرنگاران جوان ـ جمله «با خدا حرف بزنید»؛ توصیه ساده و ژرف رهبر معظم انقلاب، در واقع عصاره‌ای از راز ماندگاری و مقاومت ملت ایران است. ملتی که هرگاه اسباب و علل مادی ناامیدکننده جلوه کرده، دست‌های نیازشان به سوی آسمان بلند شده و در پی آن گشایشی رخ داده است که محاسبات مادی از تبیین آن عاجز مانده‌اند.

نقش محوری ایمان و دعا در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. ملتی که در طول اعصار، در سایه نیایش و توکل بر پروردگار، از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور کرده و به برکت استعانت از خداوند، در مقابل دشواری‌ها ایستادگی کرده است.

دعا؛ سنگر معنوی ملت ایران

برای ملت ایران، دعا همواره بیش از یک عبادت فردی بوده و سنگر معنوی جمعی به شمار رفته که در لحظات سخت، از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های ناعادلانه و از خشکسالی تا بحران‌های جهانی، مردم را به هم پیوند داده است. تاریخ معاصر ایران گواهی می‌دهد که چگونه در اوج نبود اسباب و علل مادی، دست‌های نیاز به سوی آسمان بلند و نصرت الهی به گونه‌ای شگفت‌انگیز ظاهر شده است. یادآوری حماسه‌ی دفاع مقدس که با توکل جوانان رزمنده و دعاهای مادران و پدران پشتیبانی می‌شد، نمونه‌ای درخشان از این واقعیت است. در آن دوران، جهان در محاسبات مادی خود، احتمال پیروزی ایران را ناممکن می‌دانست اما استقامت و ایمان ملت، معادلات را بر هم زده و پیروزی‌هایی را رقم زد که در منطق بشری قابل توجیه نبود.

استجابت دعا در عرصه‌های گوناگون