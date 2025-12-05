باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به صدور هشدار هواشناسی در خصوص آلودگی هوا اظهار داشت: از فردا شنبه ۱۵ آذر ماه تا یکشنبه ۱۶ آذر ماه شاهد افزایش شدید غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرهای کشور خواهیم بود. این وضعیت به ویژه در تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، ارومیه و اهواز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها وجود دارد. در صورتی که منابع آلاینده، چه ثابت و چه متحرک، مهار نشوند، این شاخص ممکن است به آستانه خطرناک برسد.
ضیائیان به شهروندان توصیه کرد:از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و در مصرف سوخت صرفهجویی کنید و فعالیتهای صنعتی باید در ساعات اوج آلودگی محدود شود.
او بیان کرد: سفرهای غیرضروری باید به حداقل برسد و از فعالیتهای ورزشی در فضای باز در این روزها پرهیز شود.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: نهادهای مربوطه باید بهطور مستمر وضعیت آلودگی را پایش کنند تا تصمیمات لازم برای حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شود.
ضیائیان در پایان تاکید کرد که همکاری تمامی اقشار جامعه و رعایت توصیههای بهداشتی میتواند به کاهش اثرات منفی آلودگی هوا کمک کند. از همه شهروندان خواهش میشود که با رعایت این توصیهها به حفظ سلامت خود و دیگران کمک کنند.