شاهزاده ترکی الفیصل، دیپلمات پیشین عربستان سعودی، در نشستی در ابوظبی اعلام کرد اسرائیل – و نه ایران – تهدید اصلی برای ثبات منطقه است و باید توسط آمریکا مهار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شاهزاده ترکی الفیصل، دیپلمات پیشین عربستان سعودی، در نشست مؤسسه میلکن(Milken) در مورد خاورمیانه و آفریقا گفت که اسرائیل – و نه ایران – تهدید بزرگتری برای ثبات منطقهای محسوب میشود.
شاهزاده ترکی در جمع حضار در ابوظبی گفت: «به نظر من، قطعاً اسرائیل است که دردسرساز است و باید توسط ایالات متحده مهار شود.» او به حملات مداوم اسرائیل به لبنان و غزه، و همچنین سوریه، به عنوان شاهدی بر اینکه اسرائیل «احساس قدرت میکند» اشاره کرد.
وی افزود: «اسرائیل با بمباران تقریباً روزانه سوریه، ادامه بمباران فلسطینیان در غزه یا کرانه باختری، و همچنین در لبنان که قرار است آتشبس برقرار باشد، به هیچ وجه نویددهنده صلح در بخشی از جهان ما نیست.»
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برنامههایی را برای یک سامانه دفاع هوایی مشترک اعلام کردهاند. دبیرکل شورا، جاسم البدیوی، گفته است که این ابتکار «در آینده نزدیک» نهایی خواهد شد و پس از حملات امسال اسرائیل و ایران به قطر صورت میگیرد.
شاهزاده ترکی گفت که حمله اسرائیل، که مذاکرهکنندگان حماس در دوحه را هنگام بررسی پیشنهادهای آتشبس غزه هدف قرار داد، یک «علامت هشدار» بود که نشان داد شورای همکاری خلیج فارس باید برای دفاع از خود متحد شود.
وی افزود: «برای ما به عنوان شورای همکاری خلیج فارس غیرمعمول نیست که برای دفاع از خود با هم کار کنیم.» و به عملیات طوفان صحرا پس از حمله صدام حسین به کویت اشاره کرد. «اما ما همچنین نیاز داریم که دیگران را با خود همراه کنیم.»
در پاسخ به این سوال که آیا عربستان سعودی باید توسعه زرادخانه هستهای خود را در نظر بگیرد، این رئیس پیشین اطلاعات گفت که این گزینهای است که پادشاهی باید «به طور جدی بررسی کند».
شاهزاده ترکی گفت: «سالها پیش از شاهزاده ولیعهد [محمد بن سلمان]شنیدیم که اگر ایران سلاح هستهای به دست آورد، پادشاهی نیز به دنبال آن خواهد رفت».
اما وی تأکید کرد که بیثباتی منطقه به این معنی است که مسئله سلاحهای هستهای باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد. «ما در حال حاضر یک کشور دارای سلاح هستهای در این منطقه داریم، که اسرائیل است. هیچ کس در مورد اسرائیل صحبت نمیکند.» وی افزود: «بنابراین فکر میکنم این چیز دیگری است که باید ما را هوشیار و بیدار نگه دارد تا در تلاش برای دستیابی به چیزی که فکر میکنم بهترین باشد، یعنی منطقهای عاری از سلاحهای کشتار جمعی، بکوشیم.»
شاهزاده ترکی که بیش از دو دهه ریاست اطلاعات عربستان سعودی را بر عهده داشت، شاهد تهدیدات مختلفی برای منطقه بوده است، از حمله شوروی به افغانستان تا ظهور القاعده و داعش. هنگامی که از او پرسیده شد آیا معتقد است خاورمیانه در مورد گروههای تروریستی دورانی جدید را آغاز کرده است، او چندان خوشبین نبود.
وی گفت: «به نظر من مسئله تروریسم، "ما و آنها"، همیشه با ما خواهد بود و از نظر تاریخی با ما بوده است.» او افزود که این مسئله «به یک منطقه جغرافیایی یا یک انحراف تفسیر مذهبی یا هر تمایز دیگری محدود نمیشود.».
اما او گفت که مسئله فلسطین و شکست جهان در رسیدگی به اقدامات اسرائیل میتواند بذر ظهور جنبشهای افراطی بیشتری را بکارد.
منبع: نشنال