در دسته‌بندی اخبارِ گوگل ۲۰۲۵، نام «ایران» با جهشی چشمگیر، رتبه دوم بیشترین جست‌و‌جو را پس از «چارلی کِرک» کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش تازه گوگل نشان می‌دهد سال ۲۰۲۵ میلادی پر از غافلگیری‌هایی بوده که کنجکاوی میلیون‌ها کاربر را از هوش مصنوعی تا سینما و ورزش شعله‌ور کرده است.
 
به نقل از تک کرانچ، گزارش سالانه «جست‌وجوی سال» نشان می‌دهد مردم در سال ۲۰۲۵ میلادی بیشتر به چه موضوعاتی توجه کرده‌اند؛ موضوعاتی که نسبت به سال قبل جهش قابل‌توجهی داشته‌اند. این فهرست تصویر روشنی از موج‌های کنجکاوی جهانی ارائه می‌دهد؛ از چت‌بات‌های هوش مصنوعی گرفته تا رویدادهای ورزشی، چهره‌های خبرساز و حتی ترندهای غذایی. امسال، بیشترین رشد جست‌وجو مربوط به «جِمِنای» چت‌بات جدید گوگل بود که در صدر قرار گرفت.
 
 
در بخش اخبار، نام «چارلی کِرک» در رتبه نخست جست‌وجوهای رو‌به‌رشد قرار گرفت و پس از آن «ایران» و «تعطیلی دولت آمریکا» بیشترین جهش را داشتند. در حوزه سرگرمی و غذا نیز ترکیب‌هایی مانند «هات هانی» و «مِری‌می چیکِن» محبوب شدند. در دنیای فیلم، آثاری مثل «آنورا»، «سوپرمن» و «ماینکرفت» در صدر قرار گرفتند و بازیگرانی مانند «مایکی مدیسون»، «لوییس پولمَن» و «ایزابلا مِرسِد» بیشترین رشد جست‌وجو را داشتند.در ورزش، «جام باشگاه‌های جهانِ فیفا» بیشترین رشد جست‌وجو را ثبت کرد و تیم‌هایی مانند «پاری‌سَن‌ژِرْمَن»، «بنفیکا» و «تورونتو بلو جِیز» در میان جست‌وجوشده‌ترین‌ها بودند.
 
در حوزه پادکست، «چارلی کِرک شو» در رتبه اول قرار گرفت. همچنین در بخش کتاب، رمان «رِگِرِتینگ یو» اثر «کالین هوور» بیشترین رشد را داشت. در مجموع، سال ۲۰۲۵ ترکیبی از هوش مصنوعی، سیاست، سینما، غذا و ورزش را در مرکز توجه کاربران جهان قرار داد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: اینترنت جهانی ، جستجوی گوگل ، هوش مصنوعی
