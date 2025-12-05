ضبط 400 کیلوگرم مواد خوراکی غیر مجاز در سنندج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مهندس عبدی مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان سنندج اظهار کرد: طی بازدید و بازرسی روتین کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت بانو بتول، مقدار ۴۰۰ کیلوگرم پاستیل و تنقلات غیرمجاز از چندواحد عرضه مواد خوراکی کشف و جمع‌آوری گردید.

وی افزود: این اقلام به دلیل نداشتن مجوز‌های بهداشتی، عدم ثبت پروانه ساخت، نبود برچسب اصالت و احتمال تهدید سلامت مصرف‌کنندگان، مطابق مقررات بهداشتی ضبط و جهت انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: این اقدامات توسط کلیه کارشناسان بهداشت محیط در راستای تأمین سلامت شهروندان، پیشگیری از عرضه مواد خوراکی ناسالم به صورت روزانه انجام می‌گیرد.