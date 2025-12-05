غول‌های شبکه‌های اجتماعی نیز در سال‌های اخیر سیاست‌های خود را، عمدتاً در واکنش به فشارهای عمومی و حقوق بشری، بازتنظیم کرده‌اند. شرکت مِتا (Meta) که وابسته به فیس‌بوک و اینستاگرام است، در ژانویه ۲۰۲۵ بیانیه‌ای منتشر کرد با این مضمون:

«ما اجازه گفت‌وگوی بیشتر خواهیم داد، با حذف برخی محدودیت‌ها در موضوعاتی که بخشی از گفت‌وگوی عمومی هستند، و تمرکز اجرای ما بر موارد غیرقانونی و با شدت بالا خواهد بود.»

این تغییر در ظاهر یک رویکرد آزاداندیشانه بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، موجی از حذف، تعلیق، کاهش دیده شدن و سرکوب محتوا بود. این سرکوب به‌ویژه متوجه مطالبی شد که از فلسطین حمایت می‌کردند یا اخبار جنگ را بازتاب می‌دادند.

ماهیت این ابزارهای خودکار، بسته به اینکه چه «سیاستی» به مدل داده شود و چه خطوط قرمزی تعریف گردد، می‌تواند به سانسور ساختاری و پنهان دامن بزند.