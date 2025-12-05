قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۱۴ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۱۴ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۸۰،
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت سکه و طلا/ انتشار اوراق پیش فروش شمش طلا می‌تواند مؤثر باشد؟
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
معرفی مرکز پخش صندلی ماساژ‌های اروپایی در ایران؛ ارتقای استاندارد‌های ریکاوری خانگی
از افزایش شاخص‌های بازار سهام تا نقش محوری بازار سرمایه در طرح رویش
آخرین اخبار
بهره‌برداری از ۴۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی
۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل
اول دی‌ماه؛ پایان اعتبار مالیاتی فاکتور‌های کاغذی
مسافران قطار میانه- تهران با قطار دیگری عازم مقصد شدند
ساخت ۲۹۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور/ اصلاح نقاط حادثه‌خیز به ۹۵۵ نقطه رسید
از افزایش شاخص‌های بازار سهام تا نقش محوری بازار سرمایه در طرح رویش
معرفی مرکز پخش صندلی ماساژ‌های اروپایی در ایران؛ ارتقای استاندارد‌های ریکاوری خانگی
تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت سکه و طلا/ انتشار اوراق پیش فروش شمش طلا می‌تواند مؤثر باشد؟
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده