محیط بان مازندرانی تصویری از گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای در جنگل های ساری ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محیط‌بان جواد رمضانی تصویری از گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده جنگلی بولا/ ساری ثبت کرد.

خرس قهوه‌ای در بسیاری از مناطق مازندران زیست می‌کند و اگرچه برخی‌ها معتقدند نسل آنان در جنگل‌های شمال در خطر است، اما در سال‌های اخیر تصاویر فراوانی از خرس در جنگل‌های استان ثبت شده که امید را برای بقای این گونه جانوری افزایش داده است.

حضور خرس‌های قهوه‌ای در مازندران فقط محدود به مناطق حفاظت شده و پارک‌های حیات وحش نیست و بنا به گفته کارشناسان محیط زیست استان این جانوران در اکثر نقاط جنگلی و کوهستانی استان زندگی می‌کنند.

برچسب ها: خرس قهوه ای ، حیات وحش مازندران
۱۸:۱۳ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
چند وقتی هست مازندران در خطر نابودیه
