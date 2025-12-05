امام جمعه بندرعباس،حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی تمام‌عیار زن مسلمان دانست و گفت: امروز زنان ایرانی به‌ برکت انقلاب اسلامی در عرصه‌های علم، سیاست، اجتماع و ورزش به جایگاه حقیقی خود دست یافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بندرعباس با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: حضرت زهرا(س) نمونه کامل یک زن مسلمان است؛ زنی که توانایی رشد، تهذیب نفس، خودسازی و کسب علم و دانش را در بالاترین سطح دارد؛ زنان کشور ما پس از انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها، از علم گرفته تا سیاست و ورزش، به قله‌های افتخار دست یافته‌اند.

وی بیان کرد: زنان مسلمان امروز در میدان‌های جهاد، در پشت جبهه‌های دوران دفاع مقدس، در هنر و فعالیت‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند و این همه، به‌برکت انقلاب اسلامی حاصل شده است.


اهمیت امر به معروف و حفظ روحیه انقلابی در میان دانشجویان

آیت الله عبادی‌زاده با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو، و ضمن تبریک این روز به دانشجویان گفت: دانشجویان ما افسران جنگ نرم‌اند و باید با بهره‌گیری از علم، تحلیل سیاسی و روحیه انقلابی، در جهاد علمی و فرهنگی پیشگام باشند. و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را باید سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: داشتن قدرت تحلیل سیاسی جوانان را از مکر دشمن حفظ می‌کند، روحیه انقلابی و معنویت باید در جامعه تزریق شود، زیرا انقلاب و پیشرفت علمی کشور مرهون تلاش همین نسل جوان است.


قدردانی از حضور مردم در مراسم شهدای گمنام و اعلام آمادگی نماز جمعه در مسجد جامع

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین از حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدای جاویدالاثر و گمنام قدردانی کرد و گفت: آفرین به مردم بندرعباس که با حضور پرشور خود، روح انقلابی را بار دیگر زنده کردند، شهدا بر گردن ما حق دارند و مردم این حق را به‌خوبی ادا کردند.

وی ضمن عذرخواهی از نمازگزاران به‌دلیل مشکلات اخیر در برگزاری نماز جمعه افزود: به‌دلیل تعمیرات‌ سقف مسجد جامع بندرعباس، ناچار شدیم نماز جمعه را موقت به گلزار شهدا منتقل کنیم؛ با همراهی شهرداری، مسئولان و هیئت امنای گلزار شهدا، مسجد در حال آماده‌سازی است و هفته آینده که مقارن با میلاد حضرت زهرا(س) است، نماز جمعه دوباره در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

منبع:ایرنا

