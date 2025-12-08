رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار بالای ۹۰ درصد کشت گندم در استان‌های غرب و شمال غرب انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: استان های سردسیر و شمال غرب بالای ۹۰ درصد کشت گندم به پایان رسیده و با توجه به امیدواری به بارش تا پایان آذرماه، کشت دیم در حال انجام است.

به گفته وی، اکنون در تامین کود فسفات و پتاس بدلیل وارداتی بودن و عدم تولید در داخل، کشاورزان در تامین با مشکلاتی روبرو هستند.

هاشمی ادامه داد: کشاورزان با امیدواری به خداوند، سطح زیرکشت مدنظر که نسبت به آماده سازی اقدام کردند، اقدام به کشت کنند، کمااینکه سال های گذشته عادت کردیم اقدام به کشت کنیم و با توجه به بیمه فراگیر و پرخطر گندم در صورت وارد آمدن خسارت، صندوق از عهده آن برخواهد آمد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه استان های شمال غرب و غرب بخش اعظم کشت انجام دادند، افزود: در استان های غرب و شمال غرب بخشی از کشت دیم باقی مانده، استان های نیمه معتدل و مرکزی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد کشت انجام شده و استان های جنوبی و گرمسیر به تازگی کشت آغاز شده است.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با استمرار کشت تا پایان آذرماه، سطح زیرکشت به ۶ میلیون هکتار برسد.

