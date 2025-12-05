باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، ضمن دعوت مردم به حفظ حرمت ذات مقدس الهی گفت: امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۶۴ نهج‌البلاغه سفارش می‌کنند که همواره آماده مرگ باشید؛ مرگی که سایه‌اش بر سر انسان است. انسانِ مؤمن کسی است که با یک صدا زود بیدار می‌شود و باور دارد دنیا ماندگار نیست و آن را با آخرت و بندگی خدا معامله کرده است.

وی در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره عبودیت افزود: عبادت گاهی به معنای اعمال خاصی مانند نماز، روزه و حج است، اما معنای گسترده‌تری نیز دارد؛ چنانکه در «ایاک نعبد و ایاک نستعین» آمده است، یعنی در همه عرصه‌های زندگی، بنده مطلق خدا بودن و در برابر فرمان الهی تسلیم بودن.

امام جمعه موفت تهران در توضیح ویژگی‌های انسانِ بنده گفت: اگر فردی هفت صفت داشته باشد، بنده خداست؛ از گناه دوری کند، چه گناه فردی مانند ترک نماز، چه گناه اجتماعی نظیر آزار مردم و چه خطا‌های اقتصادی همچون گران‌فروشی. گاهی گرانی، تصمیم نظام است، اما اگر کسی برای سود شخصی قیمت‌ها را بالا ببرد، مرتکب گناه اقتصادی شده است. برخی خطا‌ها نیز فرهنگی‌اند؛ مانند بی‌حجابی که به تعبیر وی، عبور از حدود الهی است و حرمت جامعه مؤمن را می‌شکند.

خطیب نماز جمعه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تأکید کرد که بی‌حجابی مخالف شرع و قانون اساسی است و افزود: رئیس قوه قضاییه نیز تصریح کرده که با قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان برخورد کرد. برخی را باید نصیحت کرد، برخی را موعظه، و در برابر برخی گروه‌ها نیز باید برخورد قانونی انجام شود.

آیت‌الله خاتمی سپس با اشاره به مشکل خشکسالی و کمبود بارش، دعای باران را قرائت کرد و افزود: سراسر وجود ما طلب باران است و با تمام وجود از خداوند می‌خواهیم رحمتش را بر ما نازل کند.

نگاه اسلام به زن، مبتنی بر هویت، استقلال و پیشرفت است

وی با اشاره به نزدیک بودن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توصیفاتی دقیق در شأن ایشان دارند؛ امام خمینی فرموده‌اند حضرت زهرا بانویی است که همه خواسته‌های پیامبران در وجود او جمع است، و اگر مرد بود، پیامبر می‌شد. رهبر انقلاب نیز اخیراً فرمودند که حضرت زهرا انسانی عرشی و کامل مانند دیگر معصومان است.

این عضو شورای نگهبان همچنین به سخنان اخیر رهبر انقلاب در جمع بانوان اشاره کرد و گفت: ایران امروز با حضور زنان اندیشمند و متخصص، وضعیتی کم‌نظیر دارد و این نشان‌دهنده ارزش‌گذاری نظام بر بانوان است.

رسانه‌ها نگاه اسلام به زن را برجسته کنند

به گفته وی، نگاه اسلام به زن، مبتنی بر هویت، استقلال و پیشرفت است؛ اما نگاه غربی زن را در مرد هضم می‌کند و حرمت و شرافت او را رعایت نمی‌کند.

آیت‌الله خاتمی افزود: رهبر انقلاب از رسانه‌ها خواسته‌اند که نگاه اسلامی به زن را برجسته کنند نه الگو‌های غربی را.

فرهنگ بسیج، فرهنگ فداکاری در راه دین است

وی سپس به پیام تلویزیونی رهبر انقلاب خطاب به مردم اشاره کرد و گفت: ایشان در این پیام، از بسیج تجلیل کردند و فرمودند فرهنگ بسیج، فرهنگ فداکاری در راه دین است. همچنین رهبری تأکید کردند پس از جنگ ۱۲ روزه، دستگاه تحریف دشمن فعال شد و ترامپ و نتانیاهو تلاش داشتند ایران را شکست‌خورده جلوه دهند؛ اما ملت ایران در این نبرد هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت.

خطیب نماز جمعه با اشاره به فرو ریختن سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه گفت: شکست دشمن قطعی بود و اگر بار دیگر خطایی کنند، باز هم شکست خواهند خورد.

تا وقتی آمریکا اصلاح نشود، مذاکره‌ای در کار نیست

این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دشمن می‌خواهد چنین القا کند که ایران از طریق برخی کشور‌ها برای آمریکا پیام فرستاده، در حالی‌که این ادعا نادرست است. ما نه پیام می‌فرستیم و نه مذاکره می‌کنیم با کشوری که حتی به دوستان خود خیانت می‌کند.

آیت‌الله خاتمی افزود: این شایعه را آمریکا و حامیان داخلی‌اش ساخته‌اند. با وجود تکذیب مسئولان، برخی همچنان دنبال دامن زدن به آن بودند تا آنکه رهبر انقلاب شخصاً آن را رد کردند.

وی تصریح کرد: به طرفداران مذاکره می‌گوییم تا وقتی آمریکا اصلاح نشود، مذاکره‌ای در کار نیست. ترامپ خیال می‌کند ایران را پای میز مذاکره می‌کشاند، اما همان‌گونه که رؤسای‌جمهور قبلی آمریکا از زمان کارتر به این آرزو نرسیدند، او هم به این خواسته نخواهد رسید. شعار ملت ما همیشه این بوده: «می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم».

حوزه و دانشگاه دو سرمایه مهم کشورند

خطیب نماز جمعه با اشاره به نزدیک بودن روز دانشجو گفت: حوزه و دانشگاه دو سرمایه مهم کشورند و زمینه‌ساز پرورش مدیران آینده. او افزود: هویت ضدآمریکایی بخش مهمی از فرهنگ دانشجویی است و باید از آن پاسداری شود. دشمن تلاش می‌کند جریان دانشجویی را به نفع خود مصادره کند، اما وجود اساتید متعهد و دانشجویان بصیر مانع تحقق این هدف می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: دانشجویان امروز وارث کسانی هستند که در دوران غربت دین، پای دین ایستادند و هزینه دادند؛ اکنون که دین در جایگاه عزت است، انتظار می‌رود حرکت دانشجویی نیز همین مسیر مستقیم را ادامه دهد.

