آیت‌الله ناصری، با توصیه به تقوای الهی، بر ضرورت توکل بر خداوند و دوری از وسوسه‌های شیطانی تأکید کرد. 

باشگاه برنگاران جوان - آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با توصیه به تقوای الهی، بر ضرورت توکل بر خداوند و دوری از وسوسه‌های شیطانی تأکید کرد. 

وی با بیان اینکه «انسان بنده خدا و نیازمند اوست»، گفت: خداوند خالق هستی و ولیّ مؤمنان است و مسیر بازگشت همه انسان‌ها به سوی اوست. 

امام جمعه یزد افزود: «برای پیمودن مسیر الهی نیاز به راهنما داریم؛ خداوند پیامبران و قرآن را برای هدایت بشر فرستاده و خود نیز یاری‌گر و مراقب بندگانش است.

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: «برای عاقبت‌به‌خیری در این مسیر باید گوش به فرمان خدا دهیم و از شیطان و وسوسه‌های او دوری کنیم، چرا که هدف شیطان خارج کردن انسان از مسیر الهی است. 

وی در ادامه با اشاره به آیه شریفه * «قُوا أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَاراً» * گفت: «وظیفه ماست که خود و خانواده‌مان را از آتش جهنم نجات دهیم و پدر و مادر‌ها و معلمان مسئولیت دارند فرزندان را در مسیر خدا هدایت کنند.» 

امام جمعه یزد نقش «فرقان» و قدرت تشخیص حق از باطل را از نعمت‌های بزرگ الهی برشمرد و اظهار داشت: «در دنیای امروز که دروغ و تحریف فراگیر شده، تشخیص حق از باطل اهمیت بیشتری یافته است. اگر گوش به فرمان خدا دهیم، او ما را به راه درست هدایت کرده و گناهانمان را می‌آمرزد.» 

صبر و تقوا سدّی در برابر توطئه دشمن 

آیت‌الله ناصری با اشاره به آیه * «إِن تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً» * گفت: «اگر صبر و تقوا داشته باشیم، نقشه‌ها و حیله‌های دشمنان بی‌اثر خواهد بود.» 

وی تأکید کرد: «راهی که مسلمانان و به‌ویژه شیعیان برگزیده‌اند، همان صراط مستقیم است که پیامبران نیز به آن سفارش کرده‌اند. انسان ذاتاً کمال‌طلب است و مسیر کمال جز از راه خدا میسّر نمی‌شود. در مقابل مسیر حق، راه‌هایی نیز وجود دارد که انسان را به سوی طاغوت و شیطان می‌کشاند.» 

اتکای به خدا، رمز پیروزی ملت ایران 

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به نقش صهیونیسم در مصائب و نابسامانی‌های جهان گفت: صهیونیست‌ها از جمله دشمنان بشریت‌اند که نقش اصلی را در بسیاری از بدبختی‌ها و جنگ‌ها در جهان دارند و به سبب ظلم‌هایشان مغضوب خداوند واقع شده‌اند. هدف آنان چیزی جز به ذلت کشاندن ملت‌ها نیست. 

آیت الله ناصری تأکید کرد: در مسیر حق باید با صبر و مقاومت در برابر دشمنان ایستاد. هیچ‌گاه نباید در برابر قدرت‌های ظاهری تن به ذلت داد یا از مسیر ایمان فاصله گرفت، بلکه باید به قدرت خدا تکیه کرد و با توکل به او دشمن را ناکام گذاشت. 

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با اتکا به خدا و با رمز «یا زهرا» ایستادگی کرد و خداوند نیز یاری‌گر آنان بود و تمام توطئه‌های دشمنان خنثی شد. در جنگ ۱۲روزه اخیر نیز مردم ایران اسلامی با ایمان و توکل توانستند نقشه‌های دشمن را بی‌اثر کنند. 

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: نباید نسبت به قدرت الهی ناامید باشیم. برخی ضعف نشان می‌دهند و به دشمنان روی می‌آورند، در حالی که آمریکا و هم‌پیمانانش چیزی جز تسلیم و ذلت برای ملت ما نمی‌خواهند. 

وی افزود: راه مقابله با دشمن، ایستادگی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. باید تحریم‌ها را بشکنیم و با تلاش و نوآوری آنها را خنثی کنیم. اگر در حوزه‌های صنعت، دانش، و عمران با همان روحیه جهادی ادامه دهیم، هیچ تحریمی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند. 

توصیه به دانشجویان و نخبگان 
امام جمعه یزد در بخش پایانی سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: «دانشجویان باید گفتمان انقلاب را در دانشگاه‌ها تقویت کنند، جهاد تبیین را جدی بگیرند و دانش را به صنعت پیوند دهند. همچنین لازم است با مطالبه‌گری هوشمندانه و مسئولیت‌پذیری، پیام قدرت و پیشرفت ایران را به دشمن مخابره کننN.

