دو بازیکن تیم فوتبال استقلال نمی‌توانند در دیدار با پرسپولیس آبی‌ها را همراهی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس امروز از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک در چارچوب دربی شماره ۱۰۶ فوتبال ایران و هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر می‌روند.

آرمین سهرابیان و عارف آقاسی به دلیل مسائل انضباطی در سفر به اراک تیم را همراهی نکردند و در دربی ۱۰۶ غایب خواهند بود.

به جز این دو بازیکن، سایر نفرات استقلال در اختیار کادر فنی هستند و کاروان این تیم بدون مشکل خاصی خود را به اراک رسانده است. این دیدار حساس در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم نیاز مبرم به کسب امتیاز دارند و با توجه به موقعیت‌شان در جدول، نتیجه مسابقه می‌تواند تأثیر زیادی بر روند آنها در ادامه فصل داشته باشد.

مهران احمدی و منیر الحدادی دو بازیکن مصدوم استقلال هم در سفر به اراک همراه آبی‌ها حضور داشته‌اند و باید دید ریکاردو ساپینتو از این دو بازیکن استفاده خواهد کرد یا خیر.

