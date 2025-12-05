باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که مسکو آماده ادامه ارسال «بدون وقفه» سوخت به هند است.
پوتین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، تأکید کرد که روسیه یک «تأمینکننده قابل اعتماد» منابع مختلف انرژی از جمله نفت، گاز و زغالسنگ برای دهلی نو باقی خواهد ماند. رئیسجمهور روسیه همچنین خاطرنشان کرد که دو کشور در سیاست خارجی همکاری میکنند.
از سوی دیگر، مودی اعلام کرد که دو کنسولگری جدید هند در روسیه افتتاح خواهد شد و طرحهای جدید ویزای توریستی نیز ارائه میشود. علاوه بر این، اعلام شد که شبکه روسیا الیوم (Russia Today) فعالیت خود را در هند آغاز خواهد کرد.
دو مقام همچنین از روابط نظامی خود تمجید کردند، به طوری که پوتین گفت مسکو «برای بیش از نیم قرن» به مدرنیزه کردن ارتش هند کمک کرده است. آنها توضیح دادند که سرمایهگذاریهای مشترکی برای تأمین تجهیزات به ارتش هند ایجاد خواهد شد.
خستوزیر هند، پس از گفتوگوها با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که هند و روسیه بر یک برنامه همکاری اقتصادی برای گسترش و تنوع بخشیدن به تجارت خود تا سال ۲۰۳۰ توافق کردهاند.
منبع: راشاتودی