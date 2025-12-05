رئیس کمیته داوران فیفا با اشاره به شرایط انتخاب داوران برای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: فیفا طی ماه‌های آینده برنامه‌های تکمیلی بیشتری برای بالا بردن آمادگی روانی و تصمیم‌گیری داوران اجرا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، «پیه‌رلوئیجی کولینا» رئیس کمیته داوران فیفا در جریان پنل مشترک این نهاد در واشنگتن با حضور مقامات ارشد فیفا در بخش‌های مختلف اعلام کرد که روند آماده‌سازی داوران برای بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان با دقت کامل در حال پیگیری است و فیفا «هیچ سنگی را روی سنگ نگذاشته» تا کیفیت و استاندارد قضاوت در نسخه ۴۸ تیمی جام جهانی تضمین شود.

تمرکز ویژه روی آمادگی جسمانی، روانی و تکنولوژیک

کولینا در این نشست گفت: تیم داوری منتخب جام جهانی ۲۰۲۶ از ماه‌ها قبل تحت نظارت مستقیم بخش داوری فیفا قرار گرفته و علاوه بر تمرین‌های میدانی و تئوریک، در حوزه‌های تغذیه، ریکاوری و شرایط بدنی نیز ارزیابی می‌شوند.

او گفت: وظیفه ما این است که داوران در بالاترین سطح ممکن وارد مسابقات شوند. برای همین برنامه‌های تمرینی، بررسی‌های آمادگی جسمانی و آموزش‌های تکنیکی با نهایت دقت اجرا می‌شود.

تأکید بر نوآوری و استفاده گسترده‌تر از تکنولوژی

کولینا در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد: فیفا در بخش داوری همچنان بر توسعه فناوری‌های نو تأکید دارد. او از سیستم آفساید نیمه‌خودکار و ابزار‌های نوین کمک‌داور ویدئویی به عنوان محور‌های اصلی این برنامه یاد کرد و گفت که هدف نهایی، «کاهش خطا و افزایش سرعت تصمیم‌گیری» است.

او همچنین تاکید کرد: بخش نوآوری فیفا در حال بررسی استفاده‌های گسترده‌تر از ابزار‌های تحلیلی و سیستم‌های پایش لحظه‌ای عملکرد داوران است. اقداماتی که قرار است در تورنمنت‌های پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ نیز آزمایش و تثبیت شوند.

حمایت کامل فیفا از تیم داوری جام جهانی

رئیس کمیته داوران فیفا تأکید کرد که سطح رقابت‌ها، مسئولیت بخش داوری را بیش از گذشته سنگین کرده است: جام جهانی با حضور ۴۸ تیم، چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند. اما ما با برنامه‌ریزی گسترده، اطمینان داریم که تیم داوری آماده پاسخگویی به این سطح از فشار و حساسیت خواهد بود.

در پایان، کولینا با اشاره به اینکه فرایند انتخاب نهایی داوران در مراحل پایانی قرار دارد، اعلام کرد که فیفا طی ماه‌های آینده برنامه‌های تکمیلی بیشتری برای بالا بردن آمادگی روانی و تصمیم‌گیری داوران اجرا خواهد کرد.

