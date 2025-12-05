باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خانه‌زاد یزدی روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: خدمات حمل‌ونقل عمومی در مسیر پردیسان ارتقا یافته و شهروندان می‌توانند با زمان سفر کمتر و سهولت بیشتر از پردیسان به مرکز شهر و حرم مطهر تردد کنند.

وی افزود: راه‌اندازی این مسیر سبب کاهش قابل‌توجه زمان سفر خواهد شد و امکان دسترسی مستقیم، ایمن و سریع شهروندان به حرم مطهر را فراهم می‌کند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به استفاده از اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری در این خط گفت: این اتوبوس‌ها که به‌تازگی وارد ناوگان شده‌اند، زمان سفر از پردیسان تا حرم مطهر را حداقل ۱۵ دقیقه کاهش می‌دهند.

خانه‌زاد یزدی تصریح کرد: هزینه استفاده از این اتوبوس‌ها بسیار پایین و حدود یک‌هشتم کرایه تاکسی در همین مسیر است. همچنین فاصله حرکت اتوبوس‌ها طبق سامانه‌های «قم‌یار» و «اتوبوس من» منظم بوده و حدود هر ۳۰ دقیقه یک سرویس ارائه می‌شود.

وی با اشاره به نقاط تحت پوشش این خط گفت: دانشگاه پیام‌نور، بلوار شهروند، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه قم و در نهایت حرم مطهر از مراکز مهمی هستند که در این مسیر قرار دارند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری قم بخش عمده هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی را از طریق پرداخت یارانه تأمین می‌کند و تنها یک‌چهارم هزینه واقعی از شهروندان دریافت می‌شود.

شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری و در جنوب غربی قم واقع‌ شده‌است، این منطقه در سال ۱۳۷۷ توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأسیس شد.

منبع: شهرداری قم