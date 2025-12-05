مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روز‌های ۱۵ و ۱۶ آذرماه و غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم تعطیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -مهرداد حسن زاده  مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت دانشگاه‌ها در هفته آینده بر اساس شرایط و با تصمیم روسای دانشگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

منبع :صداوسیما

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، هرمزگان
