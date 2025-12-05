سازمان حج و زیارت با صدور اطلاعیه‌ای مراحل ثبت‌نام الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۵ و نکات مهم مربوط به انتخاب کاروان و تحویل مدارک را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حج و زیارت با انتشار اطلاعیه‌ای، مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ و نکات ضروری مربوط به آن را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید مراحل زیر را به‌صورت دقیق و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند:

مراحل ثبت نام حج ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir

۲_ وارد کردن شماره همراه و کد امنیتی و دریافت پیامک

۳_ انتخاب گزینه حج تمتع در گوشه سمت راست

۴_ انتخاب گزینه ثبت نام در کاروان

۵_ انتخاب کاروان مورد نظر بر اساس گروه‌های قیمتی

۶_ تأیید انتخاب کاروان مورد نظر

۷_ انتخاب گزینه چاپ یا ذخیره رزرو و پرینت کردن برگه پذیرش اولیه رزرو

نکات ضروری ثبت نام عبارت است از:

اطلاعات مهم: اطلاعات مهمی مثل نوع کاروان مدینه قبل یا مدینه بعد سطح، نام هتل و جزئیات قیمتی نمایش داده شده است.

ثبت کاروان: ثبت کاروان پایه اصلی ادامه مراحل است و امکان جابجایی وجود ندارد. در این مرحله دقت داشته باشد.

تحویل مدارک: طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان حج و زیارت به دفتر کاروان مراجعه و مدارک خود را تحویل دهید.

واریز وجه: مهلت واریز ما به مابه‌التفاوت هزینه حج تمتع هفت روز پس از اعلام زمان ثبت نام نهایی می‌باشد.

ثبت نام الکترونیکی: تمامی مراحل مربوط به ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تنها تحویل مدارک به شکل حضوری است.

مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ چگونه است؟

منبع: حج و زیارت 

برچسب ها: حج تمتع ، حج و زیارت
خبرهای مرتبط
اطلاعیه سازمان حج و زیارت درباره ساماندهی اعزام ایرانیان مقیم خارج به حج تمتع ۱۴۰۵
زمان ثبت‌نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ اعلام شد
آغاز اعزام حج تمتع ۱۴۰۵ از ابتدای اردیبهشت با قیمت ۳۵۵ میلیون تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ساعت ۱۴ امروز
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد
هوای تهران همچنان ناسالم است
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
آخرین اخبار
مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ چگونه است؟
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
طراحی ۴۶ نماد هویت بخش و مادرانه برای باغ راه حضرت زهرا
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد
تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ساعت ۱۴ امروز
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
هوای تهران همچنان ناسالم است
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
آغاز مرحله پنجم کالابرگ از شنبه ۱۵ آذر 
روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران کند شده است