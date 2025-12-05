باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اوکراین و تنهایی امنیتی اروپا + فیلم

در آستانه دور جدید گفت‌و‌گو میان واشنگتن و کی اف رئیس جمهور فرانسه هشدار داد، آمریکا احتمالا در آستانه خیانت به اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه اشپیگل با استناد به تماس تلفنی فاش شده از رهبران اروپایی نوشت: امانوئل مکرون در  این تماس تأکید کرده است که  خطر بزرگ رئیس جمهور اوکراین را تهدید می‌کند.

