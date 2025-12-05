نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه وظیفه اساتید در دانشگاه ها است که دانشجو یان را به خو باوری برساند،گفت : با تلاش و هوشیاری باید جایگاه علمی  دانشگاهها حفظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی رشت به روز دانشجو اشاره کرد و گفت : ۱۶ آذر روز دانشجو ، به همه دانشجویان و فعالان عرصه علم و دانش جامعه تبریک و تهنیت عرض می کنم.



نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه وظیفه اساتید در دانشگاه ها است که دانشجو یان را به خو باوری برساند، گفت : دانشگاه جایگاه ارزشمندی در عرصه توسعه پایداری کشور در حوزه های مختلف دارد.‌

آیت الله فلاحتی اذعان کرد: با تلاش و هوشیاری باید جایگاه علمی دانشگاهها حفظ شود و سعی بر این شود که بخاطر نغمه های تلخ بیگانگان به این جایگاه خدشه وارد نشود‌‌.‌

وی به میلاد با سعادت حصرت فاطمه زهرا ( س) اشاره کرد و افزود: ۲۰ آذر مصادف است با روز زن و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا ( س) و همچنین میلاد معمار کبیر انقلاب اسلامی است، امام خمینی ( ره ) در شکل گیری انقلاب اسلامی و پویا نگه داشتن ملت ایران تلاش کردند.

نماینده ولی فقیه در گیلان به جایگاه زن در دین اسلام اشاره کرد و افزود: دین حق مطلب را درباره زن ادا کرده است، زنان فرهیخته ای در جامعه داریم که با رعایت شئونات اسلامی در عرصه های مختلف فعالند.‌

آیت الله فلاحتی به نگاه غربی ها به زن اشاره و تصریح کرد: نگاه غربی ها به زن ظالمانه است، زن ابزار تبلیغات در غرب محسوب می شود و در واقع نگاه غرب به زن، نگاه کالا و ابزار است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه در دین اسلام ، زن تمدن ساز است، گفت: در کشور و گیلان زنان شهیده داریم، زنانی در کشور هستند که در مسیر آرمانهای انقلاب تلاش می کنند.

وی با تاکید بر اینکه فاطمه زهرا ( س) الگو تمام بشریت است، اظهار داشت: همه زنان و جهان بشریت این الگو را پذیرفتند، اما دشمنان اسلام در جنگ نرم درصدد جلوگیری از ترویج الگو فاطمی هستند.

آیت الله فلاحتی به تحولات لبنان اشاره کرد و افزود : آمریکا و اسرائیل در صدد برنامه ریزی جنگ با لبنان است ، اگر چنین اقدامی برعلیه این کشور صورت گیرد استکبار جهانی د ر باتلاق سختی گرفتار خواهند شد و تاوان سختی را خواهند داد، حزب الله هوشیار تر از همیشه است و با یکپارچگی در لبنان به مبارزه ادامه خواهد داد.