ایالات متحده فروش ۲.۷ میلیارد دلاری بمب و تجهیزات نظامی به کانادا را تأیید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که فروش ۲.۶۸ میلیارد دلاری بمب به کانادا را تأیید کرده است، جایی که مارک کارنی، نخستوزیر، در میانه عدم قطعیتها در روابط با واشنگتن، هزینههای دفاعی را به شدت افزایش میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این سلاحهای حمله هوایی شامل حداکثر ۳٬۴۱۴ بمب BLU-۱۱۱ خواهد بود که هر کدام ۵۰۰ پوند (۲۲۶ کیلوگرم) وزن دارند و میتوانند تشکیلات نظامی را هدف قرار دهند، و همچنین حداکثر ۳٬۱۰۸ بمب GBU-۳۹ که برای اصابت دقیق به اهداف ثابت طراحی شدهاند.
این معامله همچنین شامل بیش از ۵٬۰۰۰ کیت JDAM برای تبدیل بمبهای غیرهدایتشونده به مهمات هدایتشونده است.
وزارت امور خارجه در اطلاعیهای به کنگره گفت: «این فروش، توانایی دفاعی معتبر کانادا را برای بازدارندگی از تجاوز در منطقه بهبود میبخشد، قابلیت همکاری با نیروهای آمریکا را تضمین میکند و توانایی کانادا را برای مشارکت در دفاع مشترک قارهای تقویت خواهد کرد.»
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در ماه اوت گفت که این کشور امسال و سالها زودتر از برنامه، هدف ناتو برای هزینهکرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی در امور دفاعی را محقق خواهد کرد.
او به افزایش عدم قطعیتها درباره نقش ایالات متحده - همسایه کانادا و تضمینکننده دیرینه امنیت تحت ناتو - و همچنین چشمانداز تجاوز روسیه در قطب شمال اشاره کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها خردمندی ناتو را زیر سؤال برده و متحدان را متهم کرده که بیش از حد به ایالات متحده متکی هستند در حالی که سهم خود را ایفا نمیکنند.
ترامپ اغلب کانادا را تحقیر کرده است، به ویژه قبل از اینکه کارنی جای جاستین ترودو را به عنوان نخستوزیر بگیرد، و گفته است که این کشور باید پنجاه و یکمین ایالت ایالات متحده باشد.
منبع: خبرگزاری فرانسه