باشگاه خبرنگاران جوان - «یاسر ابوشباب» سرکرده باند جنایتکار محلی در غزه، پس از همکاری آشکار با رژیم صهیونیستی و سوءاستفاده از کمک‌های انسانی، در رفح به هلاکت رسید.

منابع عبری اعلام کردند که یاسر ابوشباب یکی از مهره‌های اصلی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به هلاکت رسیده است. شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ابوشباب که با اشغالگران صهیونیست در نوار غزه همکاری می‌کرد، کشته شده است. رسانه‌های عبری از مرگ او خبر داده‌اند، اما جزئیات و انگیزه‌ها همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارند. این اتفاق می‌تواند ضربه‌ای جدی به برنامه‌های امنیتی اسرائیل باشد، زیرا ابوشباب و گروهش از عناصر کلیدی در هماهنگی با ارتش رژیم صهیونیستی محسوب می‌شدند.

ظهور یاسر ابوشباب

یاسر ابوشباب در سال ۱۹۹۰ در رفح به دنیا آمد و عضو قبیله الترابین بود. او پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اتهام جرائم جنایی بازداشت شده بود، اما پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مقرهای امنیتی، آزاد شد. پس از آزاد شدن، ابوشباب گروهی شبه‌نظامی تحت نام «القوات الشعبیه» تشکیل داد و به یکی از عناصر مهم برای تل آویو در شرق رفح تبدیل شد. این گروه وظیفه داشت مناطق مرزی را کنترل و تحرکات مقاومت فلسطین را رصد کند؛ کما اینکه در عملیات جمع‌آوری اطلاعات به ارتش اسرائیل کمک می‌کرد.

رسانه‌های فلسطینی تعداد اعضای گروه ابوشباب را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر برآورد کرده‌اند. این نیروها در نزدیکی ارتش اسرائیل مستقر بودند و به‌طور مستقیم تحت نظارت آن‌ها عمل می‌کردند. با وجود ادعای ابوشباب در تأمین کمک‌های انسانی، بررسی‌ها نشان داد که گروهش در سرقت و سوءاستفاده از این کمک‌ها دست داشته است.

۳ فرضیه اصلی درباره کشته شدن ابوشباب

تحلیلگران سیاسی ۳ فرضیه اصلی درباره مرگ یاسر ابوشباب مطرح کرده‌اند:

۱. عملیات مقاومت فلسطینی: اولین و محتمل‌ترین فرضیه این است که گروه‌های مقاومت پشت این عملیات بوده‌اند، زیرا گروه ابوشباب و همکارانش با اسرائیل همکاری می‌کردند و تهدید مستقیم برای مقاومت محسوب می‌شدند. با این حال، هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت تاکنون مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته‌اند و این سکوت پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای عملیات و توانایی دسترسی به مناطق تحت کنترل مستقیم اسرائیل ایجاد کرده است.

۲. کشته شدن در جریان عملیات میدانی گروه: فرضیه دوم احتمال می‌دهد که ابوشباب در جریان فعالیت‌های روزمره گروهش کشته شده باشد. در هفته‌های اخیر، این گروه تلاش می‌کرد مناطق مختلف رفح را پاکسازی و افراد مقاومت را تعقیب کند. احتمال دارد در همین عملیات‌ها، به دلیل درگیری‌های داخلی یا سوء مدیریت، او و همراهانش به هلاکت رسیده باشند.

۳. تسویه حساب داخلی: سومین فرضیه مربوط به درگیری‌های داخلی و تلاش برای بازسازی ساختار رهبری گروه است. با توجه به سابقه فعالیت‌های مشکوک و فشارهای اسرائیل، ممکن است اعضای گروه برای تعیین رهبری جدید، ابوشباب را حذف کرده باشند؛ کما اینکه اخیراً «عربی ۲۱» نیز به نقل از یک منبع عشایری از قبیله الترابین، اعلام کرد: «قتل ابوشباب توسط فردی از یکی از خانواده‌های وابسته به قبیله ترابین صورت گرفته است.»

خیانت به فلسطین و همکاری با رژیم صهیونیستی

یکی از ابعاد مهم ماجرای یاسر ابوشباب، خیانت آشکار او به ملت فلسطین است. او با تشکیل یک باند جنایتکار محلی در غزه تحت نظارت مستقیم رژیم صهیونیستی، نه تنها امنیت مردم خود را تهدید کرد، بلکه تلاش کرد با همکاری نیروهای اشغالگر، سلطه آن‌ها بر رفح و مناطق اطراف را تقویت کند. اقدامات ابوشباب شامل رصد فعالیت‌های مقاومت، تسهیل ورود و کنترل کمک‌های انسانی و حتی سرقت آن‌ها بود، چیزی که نه تنها به مردم فلسطین آسیب زد، بلکه چهره او را به عنوان یک خائن در میان جامعه محلی تثبیت کرد.

سکوت خانواده و قبایل، به ویژه اعلام رسمی برائت قبیله الترابین، نشان می‌دهد که نفوذ اجتماعی و مشروعیت ابوشباب در فلسطین نزدیک به صفر بوده است. این برائت نماد شکاف عمیق میان خیانت و هویت جمعی فلسطینی‌ها است. بسیاری از اهالی رفح او و گروهش را «عوامل رژیم صهیونیستی» می‌نامیدند و همکاری با اشغالگران را خیانت محض می‌دانستند.

فعالیت‌های او نمونه‌ای از خیانت داخلی بود که از سوی دشمنان فلسطین پشتیبانی می‌شد و باعث شد مقاومت مجبور شود برای حفاظت از مردم و بازگرداندن امنیت به مناطق تحت کنترل، اقدامات عملیاتی انجام دهد. هرچند که هنوز مشخص نیست چه کسی دقیقاً مسئول قتل او بوده است، اما نقش او در خیانت به مردم و همکاری با اسرائیل به وضوح مورد توجه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار دارد.

ابوشباب از سوی جامعه فلسطینی در رفح کاملاً طرد شده بود. خانواده او قبیله الترابین، اعلام کردند که از فعالیت‌های او برائت دارند و در صورت عدم تسلیم شدن و اعتراف به اشتباهاتش، خون او مباح خواهد بود. این اعلام برائت نشان می‌دهد که نفوذ اجتماعی ابوشباب در میان مردم نزدیک به صفر بوده و حمایت قبایل از او متوقف شده بود.

رسانه‌های صهیونیست، از جمله کانال ۱۲ و رادیو ارتش، مرگ ابوشباب را اعلام کرده‌اند و برخی منابع مدعی شده‌اند که وی در جریان درگیری داخلی کشته شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای حماس با استفاده از اطلاعات امنیتی به دست آمده از منابع نزدیک به ابوشباب، در این عملیات نقش داشته‌اند. با این حال، جزئیات دقیق محل و نحوه اجرای عملیات هنوز در هاله‌ای از ابهام است و تحلیلگران می‌گویند برای روشن شدن این موضوع باید منتظر اطلاعات بیشتر ماند.

فعالیت‌های مشکوک ابوشباب و اهمیت او برای اسرائیل

ابوشباب به عنوان یک رابط محلی با اسرائیل عمل می‌کرد و نقش کلیدی در طرح‌های امنیتی آن‌ها در رفح داشت. او و گروهش به عنوان نیروی پیشرو در مناطق تحت کنترل اسرائیل عمل می‌کردند و اطلاعات میدانی برای ارتش جمع‌آوری می‌کردند. پس از عملیات مقاومت در ۳۰ مه ۲۰۲۵ که گروه ابوشباب را هدف گرفت، مشخص شد که همکاری او با اسرائیل شامل رصد مقاومت، ایجاد مانع برای فعالیت‌های آن و سرقت کمک‌های انسانی بوده است.

ابوشباب تلاش کرده بود با استفاده از جایگاه قبیله‌ای خود، فعالیت‌هایش را مشروعیت بخشد. اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شد، زیرا اعضای قبیله الترابین که بسیاری از آن‌ها شهیدان مقاومت را تقدیم کرده بودند، رسماً برائت خود را از او اعلام کردند. این اقدام بر منزوی بودن او و بی‌اعتمادی جامعه فلسطینی نسبت به اقداماتش تاکید دارد.

پیامدها و ابهامات باقی‌مانده

مرگ یاسر ابوشباب نشان‌دهنده یک تحول مهم در شرق رفح است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نقشه‌های رژیم صهیونیستی در منطقه داشته باشد. هنوز پرسش‌های مهمی درباره هویت سایر کشته‌شدگان، نحوه عملیات و نقش نهادهای مقاومت باقی مانده است. سکوت گروه‌های مقاومت و اطلاعات متناقض رسانه‌ها، ابهامات بیشتری در مورد انگیزه و مسئولیت این قتل ایجاد کرده است.

نتیجه‌

«یاسر ابو شباب» سرکرده باند جنایتکار محلی در غزه، پس از همکاری آشکار با رژیم صهیونیستی و سوءاستفاده از کمک‌های انسانی، در رفح به هلاکت رسید. ۳ فرضیه درباره مرگ او مطرح است: عملیات مقاومت، کشته شدن در عملیات‌های خود گروه، یا تسویه حساب داخلی. خیانت او به ملت فلسطین، مشروعیت و محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. هنوز جزئیات دقیق عملیات مشخص نشده و تحلیلگران منتظر انتشار اطلاعات بیشتر هستند تا روشن شود چه کسی مسئول نهایی این قتل بوده است.

منبع: مهر