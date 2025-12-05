دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۶ امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۶ امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی اراک با قضاوت وحید کاظمی به مصاف یکدیگر رفتند.  

استقلال و پرسپولیس به ترتیب با ۱۹ و ۱۸ امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول لیگ برتر قرار دارند و پیروزی در بازی دربی از این حیث نیز اهمیت بسیاری دارد که صدرنشین را مشخص می‌کند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، سرژ اوریه، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، امید عالیشاه، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری و  علی علیپور

سرمربی: اوسمار ویرا 

پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی

ترکیب تیم فوتبال استقلال 

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ساپینتو 

پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی

پوستر باشگاه پرسپولیس برای رویایی امروز با استقلال با طرحی خاص و یادآوری پیروزهای گذشته سرخ‌ها در دربی منتشر شد. روی این پوستر تصویری از امید عالیشاه، علی علیپور و کنعانی زادگان قرار دارد که هر کدام سابقه گلزنی به استقلال را در کارنامه دارند.

پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی

باشگاه استقلال ساعاتی پیش پوستر رسمی دیدار دربی را منتشر کرد. در این پوستر، منیر الحدادی، یاسر آسانی، صالح حردانی و علیرضا کوشکی حضور دارند و در کنار آنها تصویر یک بازیکن نامشخص قرار گرفته که همین مسئله باعث شده گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال یک سورپرایز فنی از سوی ریکاردو ساپینتو برای دربی بالا بگیرد.

پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی

دقایق حساس بازی 

بازی دربی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۳: ضربه عمری بعد از برخورد به بازیکن استقلال به کرنر رفت.

دقیقه ۵: ارسال ضربه کرنر رفیعی را صالح حردانی از محوطه جریمه استقلال دور کرد.

دقیقه ۶: ضربه آرام اورونوف را آدان گلر استقلال در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: شوت از راه دور امید عالیشاه با اختلاف به بالای دروازه استقلال رفت.

دقیقه ۱۲: ارسال ضربه کرنر یاسر آسانی را مدافع پرسپولیس دور کرد.

دقیقه ۱۷: استقلالی ها معتقد بودند که توپ به دست مدافع پرسپولیس خورده اما کمک داور آفساید مهاجم استقلال را اعلام کرد.

دقیقه ۲۰: ضربه علیپور با اختلاف به بالای دروازه استقلال رفت.

