آیت‌الله حسینی بوشهری تأکید کرد: مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به مطالبات مردم زمینه‌ساز گرانی‌های بی‌ضابطه شده است؛ وضعیتی که زیبنده نظام اسلامی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد،پرهیز از گناه را پایه تقوا دانست و اختلاف، وجود افراد بیمار‌دل، غفلت، جهل و فرار از مسئولیت را از مهم‌ترین موانع نزول نصرت الهی معرفی کرد.

او تاکید کرد:  بی‌توجهی به رهنمودهای رهبر جامعه، راه نفوذ دشمن را هموار می‌کند.

حسینی بوشهری همچنین با اشاره به میلاد حضرت زهرا(س)، ایشان را الگوی کامل زنان مسلمان خواند و بر حفظ حجاب و عفاف تأکید کرد.

او در بخش دیگری به مناسبت روز دانشجو، نقش‌آفرینی آگاهانه دانشجویان در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و انگلیس را ضروری دانست.

خطیب جمعه قم با انتقاد از فشارهای اقتصادی و مدیریت ناکارآمد، گرانی‌های بی‌ضابطه را نشانه ضعف سیاست‌گذاری خواند و خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم شد.  

آیت‌الله حسینی بوشهری تأکید کرد: مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به مطالبات مردم زمینه‌ساز گرانی‌های بی‌ضابطه شده است. 

او گرانی‌های بی‌ضابطه و اقسار گسیخته را نشانه ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و تأکید کرد :چنین وضعیتی، زیبنده نیست و  با شأن نظام اسلامی همخوانی ندارد.  

 

