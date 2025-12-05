باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهرآورد پایتخت از نگاه آمار و ارقام + فیلم

دربی ۱۰۶ پایتخت به میزبانی شهر اراک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در حالی برگزار شد که در این دیدار حساس دو سرمربی خارجی تیم خود را هدایت کردند. 

 این بازی در استادیوم ۱۰ هزار نفری اراک، برگزار شد.

 

 

مطالب مرتبط
شهرآورد پایتخت از نگاه آمار و ارقام + فیلم
young journalists club

خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم

شهرآورد پایتخت از نگاه آمار و ارقام + فیلم
young journalists club

برای بازی شهرآورد کدام داور می‌آید؟ + فیلم

شهرآورد پایتخت از نگاه آمار و ارقام + فیلم
young journalists club

پیش‌بینی هاشم بیک‌زاده از برد استقلال در شهرآورد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم
۱۶۹۵

پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم
۱۱۴۱

خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم
۷۴۲

تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم
۶۲۱

حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم
۵۸۰

فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.