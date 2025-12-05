باشگاه خبرنگاران جوان - فینال جامهای جهانی تیراندازی در سال ۲۰۲۵ از فردا شنبه در قطر آغاز و تا ۱۷ آذر ماه ادامه دارد. با توجه به اینکه برترینهای رنکینگ جهانی در این رقابت حضور دارند، هانیه رستمیان از ایران نیز با توجه به قرار گرفتن در جمع ۱۰ تیرانداز برتر رنکینگ جهانی، رقابت خود را در تپانچه ۲۵ متر از روز یکشنبه آغاز خواهد کرد. مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان نیز رستمیان را در این سفر همراهی میکند.
این چهارمین حضور هانیه رستمیان در فینال جامهای جهانی محسوب میشود. همچنین ندا نوذری به عنوان نماینده فنی و یاسر خلیلنژاد، غلامرضا شیخ اکبری و جلال ترکی نیز داوران ایرانی هستند که در این رقابتها به نمایندگی از کشورمان قضاوت میکنند.
گفتنی است، در حاشیه این رقابتها دوره مربیگری A بینالمللی با حضور مدرسین آکادمی فدراسیون جهانی تیراندازی در حال برگزاری است و علی افسری، محمد زائر رضایی، کیومرث خسروانی و مریم طالبی، مربیان کشورمان در این دوره حضور دارند.