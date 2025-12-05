باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای بهاصطلاح پاگیری سد لار تاکنون، همواره با چالشی تحت عنوان "نشتی" مواجه بودهایم که در طول سالهای گذشته نیز کارها و بررسیهای فنی متعددی برای رفع این مشکل انجام شده، اما تأثیر چندانی نداشته و بعضاً بینتیجه بوده است.
او افزود: نهایتاً پس از بررسیهایی که همکاران ما انجام دادند، گزینهای مطرح شد تا بتوانیم از محل نشتی سد لار، بهصورت مستقیم، آب را به مخازن و خطوط انتقال منتقل کنیم. این گزینه در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و چندین سال است که روی آن کار میشود.
حبیبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: تاکنون سالانه حدود ۱۷۵ میلیون مترمکعب ظرفیت انتقال آب از سد لار به تهران داشتهایم. پروژهای که در خصوص نشتی سد لار در حال اجراست، تونلی حدود ۲۸ کیلومتر طول داست که تاکنون حدود ۱۷ کیلومتر از آن اجرا شده است. انشاءالله در صورت تأمین اعتبارات لازم، حدود ۱۲ کیلومتر باقیمانده نیز بهطور کامل تکمیل خواهد شد.
او اظهار داشت: با پایان یافتن این پروژه، ما به ظرفیتی معادل ۱۶۱ میلیون مترمکعب در سال دست خواهیم یافت؛ ظرفیتی که پیش از این نیز از سد لار تأمین میشد. با تکمیل این طرح، مشکل نشتی سد لار بهطور کامل برطرف شده و امکان بهرهبرداری حداکثری و بهینه از منابع آبی سد فراهم خواهد شد.