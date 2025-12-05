معاون شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: تونلی حدود ۲۸ کیلومتر طول داست که تاکنون حدود ۱۷ کیلومتر از آن اجرا شده است. ان‌شاءالله در صورت تأمین اعتبارات لازم، حدود ۱۲ کیلومتر باقی‌مانده نیز به‌طور کامل تکمیل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حبیبی، معاون شرکت آب منطقه‌ای تهران، در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای به‌اصطلاح پاگیری سد لار تاکنون، همواره با چالشی تحت عنوان "نشتی" مواجه بوده‌ایم که در طول سال‌های گذشته نیز کار‌ها و بررسی‌های فنی متعددی برای رفع این مشکل انجام شده، اما تأثیر چندانی نداشته و بعضاً بی‌نتیجه بوده است.

او افزود: نهایتاً پس از بررسی‌هایی که همکاران ما  انجام دادند، گزینه‌ای مطرح شد تا بتوانیم از محل نشتی سد لار، به‌صورت مستقیم، آب را به مخازن و خطوط انتقال منتقل کنیم. این گزینه در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و چندین سال است که روی آن کار می‌شود.

حبیبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: تاکنون سالانه حدود ۱۷۵ میلیون مترمکعب ظرفیت انتقال آب از سد لار به تهران داشته‌ایم. پروژه‌ای که در خصوص نشتی سد لار در حال اجراست، تونلی حدود ۲۸ کیلومتر طول داست که تاکنون حدود ۱۷ کیلومتر از آن اجرا شده است. ان‌شاءالله در صورت تأمین اعتبارات لازم، حدود ۱۲ کیلومتر باقی‌مانده نیز به‌طور کامل تکمیل خواهد شد.

او اظهار داشت: با پایان یافتن این پروژه، ما به ظرفیتی معادل ۱۶۱ میلیون مترمکعب در سال دست خواهیم یافت؛ ظرفیتی که پیش از این نیز از سد لار تأمین می‌شد. با تکمیل این طرح، مشکل نشتی سد لار به‌طور کامل برطرف شده و امکان بهره‌برداری حداکثری و بهینه از منابع آبی سد فراهم خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سد لار ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
کاهش ۱۲ سانتی‌متری تراز آب پیش‌بینی می‌شود/ ثبت بی‌سابقه‌ترین کاهش تراز دریای خزر در ۵۰۰ سال گذشته
سالانه نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات برق از گاز فاضلاب تولید می‌شود
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد/ پروازهای استانبول از سر گرفته شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴