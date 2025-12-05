معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیمارستان تخصصی قلب که توسط سازمان مجری و تأسیسات دولتی ساخته شده به پیشرفت ۸۸ درصدی رسیده که تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی نوذرپور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مجری و ساختمان  وتأسیسات  دولتی در خصوص پروژه مرکز تخصصی قلب بیمارستان تالش گفت: این مرکز با زیربنای نزدیک به ۳۲۰۰ مترمربع در مجاورت بیمارستان اصلی شهید نورانی تالش در حال ساخت است که تا کنون ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل سازمان مجری افزود: مرکز تخصصی قلب بیمارستان شهید نورانی تالش با ۲۳۱ تخت شامل بخش‌های مختلفی از جمله آنژیوگرافی، بستری و جراحی قلب است که بر اساس پیگیری‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های انجام شده و نیز هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این پروژه تا دهه مبارک فجر سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

برچسب ها: مسکن ، ساختمان دولتی
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ۸ بیمارستان تا پایان سال / تمامی فرودگاه‌های کشور به پنل خورشیدی مجهز می‌شوند
ایران سالهاست که به جز جنگ وخشونت از رژیم صهیونیستی چیزی ندیده است
جذب سرمایه گذاری خارجی در فرآیند احداث بیمارستان / حضور ۷ کشور خارجی در دهمین نمایشگاه بیمارستان سازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد/ پروازهای استانبول از سر گرفته شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴