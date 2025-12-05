باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی نوذرپور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مجری و ساختمان وتأسیسات دولتی در خصوص پروژه مرکز تخصصی قلب بیمارستان تالش گفت: این مرکز با زیربنای نزدیک به ۳۲۰۰ مترمربع در مجاورت بیمارستان اصلی شهید نورانی تالش در حال ساخت است که تا کنون ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل سازمان مجری افزود: مرکز تخصصی قلب بیمارستان شهید نورانی تالش با ۲۳۱ تخت شامل بخشهای مختلفی از جمله آنژیوگرافی، بستری و جراحی قلب است که بر اساس پیگیریهای مستمر و برنامهریزیهای انجام شده و نیز همافزایی دستگاههای اجرایی استان، پیشبینی میشود عملیات اجرایی این پروژه تا دهه مبارک فجر سال جاری تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.