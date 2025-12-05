چهار نماینده ایران در روز سوم رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، کار خود را با برتری مقابل رقبا آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز سومین روز از رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، مبینا نعمت زاده، ساغر مرادی، مهدی رزمیان و رادین زینالی برابر رقبای خود به برتری رسیدند.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده دارنده مدال برنز المپیک پس از استراحت در دور نخست، برابر اینامس از مراکش در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۱ بر صفر و ۱۳ بر صفر به برتری رسید.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ساغر مرادی پس از استراحت در دور نخست، برابر کایسدو از اکوادور در ۲ راند و با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۴ به برتری رسید.

در وزن ۵۴- کیلوگرم مردان، مهدی رزمیان در دور نخست برابر ریوارسکی از لهستان در ۲ راند و با نتایج ۱۰ بر یک و ۸ بر صفر به برتری رسید.

در وزن ۷۴- کیلوگرم، رادین زینالی در دور نخست برابر گوگوبردیژ از گرجستان در ۲ راند و با نتایج ۵ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید. زینالی در دومین مبادزه نیز بکاسیل از قزاقستان را در ۲ راند و با نتایج ۸ بر ۵ و ۹ بر ۲ از پیش رو برداشت و راهی یک چهارم نهایی شد.

برچسب ها: مسابقات تکواندو ، تکواندو قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
تکواندو قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان - کنیا؛
انصراف روژان گودرزی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی
تکواندو زیر ۲۱ سال جهان؛
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
آخرین اخبار
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است
تراکتور ۰ - ۰ استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی پرشور‌ها از دست رفت
استقلال قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد
غلامی دومین طلای پسران را گرفت
اوسمار: بازی دربی برای هر ۲ تیم حساس است/ باکیچ غایب قطعی دیدار فردا خواهد بود
گل گهر ۰ - ۱ پیکان/ تداوم برد‌های اقتصادی شاگردان دقیقی + فیلم
هستی محمدی برنز گرفت
نگاهی به عملکرد تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات بانکوک + فیلم
چادرملو ۰ - ۰ ذوب آهن/ دیدار کویرنشینان برنده نداشت + فیلم
خیبر ۰ - ۰ شمس آذر/ توقف شاگردان رحمتی در خانه + فیلم
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
پیام تبریک دنیامالی به ثریا آقایی پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک
یک ایرانی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک شد
روابط ایران و تایلند بر پایه گفت‌وگوی سازنده و آرمان‌های مشترک بنا شده است
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر کرواسی در پرزیدنت کاپ