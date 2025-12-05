باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز سومین روز از رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، مبینا نعمت زاده، ساغر مرادی، مهدی رزمیان و رادین زینالی برابر رقبای خود به برتری رسیدند.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده دارنده مدال برنز المپیک پس از استراحت در دور نخست، برابر اینامس از مراکش در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۱ بر صفر و ۱۳ بر صفر به برتری رسید.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ساغر مرادی پس از استراحت در دور نخست، برابر کایسدو از اکوادور در ۲ راند و با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۴ به برتری رسید.

در وزن ۵۴- کیلوگرم مردان، مهدی رزمیان در دور نخست برابر ریوارسکی از لهستان در ۲ راند و با نتایج ۱۰ بر یک و ۸ بر صفر به برتری رسید.

در وزن ۷۴- کیلوگرم، رادین زینالی در دور نخست برابر گوگوبردیژ از گرجستان در ۲ راند و با نتایج ۵ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید. زینالی در دومین مبادزه نیز بکاسیل از قزاقستان را در ۲ راند و با نتایج ۸ بر ۵ و ۹ بر ۲ از پیش رو برداشت و راهی یک چهارم نهایی شد.