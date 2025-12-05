باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در روزهای اخیر، شیوع آنفلوآنزا در میان دانشآموزان چهارمحال و بختیاری روندی افزایشی پیدا کرده و همین موضوع نگرانی بسیاری از خانوادهها را برانگیخته است. با توجه به گزارشهای دریافتی از مدارس و مراکز درمانی و برای پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری، مسئولان استان با برگزاری شورای آموزش و پرورش و جلسات متعدد، تصمیم به برگزاری کلاسها بهصورت غیرحضوری گرفتند.
مسئولان اعلام کردند که سلامت دانشآموزان در اولویت قرار دارد و این شیوه تنها برای مدیریت شرایط و حفظ ایمنی خانوادهها اعمال شده است.
به گفته علی ضامن صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری، با استناد به گزارش مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ و تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «شرایط اضطرار»، کلیه فعالیتهای آموزشی در همه دورههای تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس مصوبه این کارگروه، مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مدارس استثنائی نیز در روز یادشده تعطیل هستند.
صالحی فرد اضافه کرد: در این راستا از عموم شهروندان تقاضا میشود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز پرتجمع، کاهش ترددهای درونشهری و رعایت کامل شیوهنامههای ابلاغی از سوی مرکز بهداشت، از جمله شستوشوی مکرر دستها و استفاده از ماسک برای افراد دارای علائم بیماری، برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همکاری لازم را داشته باشند.
وی گفت: از والدین درخواست می شود در صورت مشاهده علائم آنفلوآنزا در فرزندان خود، نسبت به استراحت، مراقبت و دریافت مشاوره پزشکی اقدام کنند تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود.
به گفته صالحی فرد، روند تصمیمگیری با هدف حفظ آرامش خانوادهها و مدیریت هوشمندانه شرایط انجام شده است.