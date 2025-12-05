جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین امروز جمعه ۱۴ آذر در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی _ صالح محمدی با اشاره به اهمیت اسب کاسپین گفت: بیستمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل نژاد کاسپین امروز در مرکز اصلاح نژاد اسب کاسپین واقع در منطقه آزاد انزلی برگزار شده و نمونه‌های برجسته اسب کاسپین به نمایش گذاشته شدند.‌

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین، تجدید هویت این نژاد با ارزش در استان و کشور است، گفت : ذخائر زیستی و ژنتیکی جزو ثروت‌های هر کشورند و ذخیره ژنتیکی اسب کاسپین نیز در استان‌های شمالی به‌ویژه گیلان وجود دارد و ما تلاش داریم گونه‌ در معرض تهدید انقراض اسب کاسپین را حفظ کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: اسب کاسپین یکی از نژاد‌های پایه و بین‌المللی شناخته شده و زیستگاه طبیعی آن جنگل‌های هیرکانی است.

صالح محمدی، رونق مجدد اسب کاسپین در استان و کشور، توسعه ورزش سوارکاری برای کودکان و نوجوانان، افزایش گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه پرورش اسب کاسپین را از مهم‌ترین برنامه‌های این جشنواره دانست.

به گفته وی، این جشنواره علاوه بر جنبه زیبایی‌شناسی، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی اسب کاسپین و توسعه صنعت سوارکاری در گیلان فراهم می‌آورد و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و جذب گردشگر خواهد داشت.

جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در گیلان فرصتی کم‌نظیر برای تجدید هویت، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش این نژاد اصیل است و می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه گردشگری و ورزش سوارکاری استان ایفا کند.

اسب کاسپین به عنوان یکی از نژاد‌های اصیل و پایه در سطح بین‌المللی با پیشینه تاریخی بیش از یک قرن است.

این نژاد در جنگل‌های هیرکانی و حاشیه دریای خزر پرورش یافته و به دلیل زیبایی، توانمندی و اصالت خود، همواره مورد توجه علاقه‌مندان و فعالان حوزه سوارکاری بوده است.

در پایان این جشنواره ازاسبهای برتر ، ماه پیشانی تجلیل شد.