باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در کنیا، مبینا نعمت زاده و رادین زینالی با شکست رقبای خود راهی نیمه نهایی شدند اما ساغر مرادی با شکست برابر حریف کره ای حذف شد.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده دارنده مدال برنز المپیک پس از استراحت در دور نخست، برابر اینامس از مراکش در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۱ بر صفر و ۱۳ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله در ۲ راند حریف خود از آلمان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ساغر مرادی پس از استراحت در دور نخست، برابر کایسدو از اکوادور در ۲ راند و با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۴ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مرادی در این مرحله برابر مین جو کواک از کره جنوبی ۲ بر صفر شکست خورد و حذف شد.

در وزن ۷۴- کیلوگرم، رادین زینالی در دور نخست برابر گوگوبردیژ از گرجستان در ۲ راند و با نتایج ۵ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید. زینالی در دومین مبادزه نیز بکاسیل از قزاقستان را در ۲ راند و با نتایج ۸ بر ۵ و ۹ بر ۲ از پیش رو برداشت و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل رودریگز از اسپانیا در ۲ راند به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

پیش از این مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت.