مدیریت شهری منطقه ۱۸ پس از آزاد سازی ۷۸۰۰ متر مربع از اراضی عمومی حریم باغ راه حضرت زهرا (س)، در نظر دارد تعداد دو معبر جدید احداث نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، با اتمام عملیات آزاد سازی بخشی از اراضی عمومی واقع در مسیر باغ راه حضرت زهرا (س) بعنوان بزرگترین پروژه باز آفرینی شهر از سوی مدیریت شهری منطقه ، قرار است تعداد دو معبر جدید بطول ۸۰۰ متر و عرض ۱۲ متر از حدفاصل خیایان عزیزی تا بلوار ۴۵ متری بهار و دیگری بطول ۶۰۰ متر و عرض ۱۲ متر از حد فاصل خیابان کرمی تا خیابان مزرعه سفیدی پور احداث شود.

بر پایه این گزارش ، رضا محمدی شهردار منطقه با مشایعت معاون فنی و عمرانی ، رئیس اداره خدمات شهری منطقه و سرپرست شهرداری ناحیه ۴ منطقه در بازدیدهایی مستمر وضعیت آماده سازی بستر تسطیح خاک و غلتک کوبی آن را مورد ارزیابی قرار داد.

این گزارش حاکی است، براساس جدول زمانبندی این پروژه، دو معبر جدید واقع در حاشیه باغ راه حضرت زهرا (س) که با هدف کاهش بار ترافیکی و روان سازی تردد خودروهای عبوری از معابر منشعب از بلوار ۴۵ متری زرند به سمت معابر محدوده جغرافیایی ناحیه ۴ منطقه احداث خواهد شد تا پایان آذر ماه امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید