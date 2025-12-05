باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «هشدار برای کبرا ۱۱» از آثار برجسته و شناختهشده ژانر اکشن، ماجراجویی و درام است که در کشور آلمان تولید شده و طی سالهای گذشته توانسته جایگاهی ویژه در میان مخاطبان بینالمللی کسب کند.
این سریال به دلیل ساختار پرتحرک، داستانپردازی جذاب و صحنههای کمنظیر اکشن، همواره در شمار تولیدات شاخص تلویزیونی قرار داشته است.
در این مجموعه، شخصیتهای سمیر و ویکی در نقش پلیسهای بزرگراه آلمان حضور دارند و در هر قسمت با پروندهها، چالشها و رخدادهای پیچیده و هیجانانگیز روبهرو میشوند.
سبک روایت سریع، تنش روایی مستمر و ماجراهای نفسگیر، از ویژگیهایی است که این سریال را برای سالها در صدر آثار پرمخاطب قرار داده است.
با توجه به استقبال گسترده مخاطبان و جایگاه تثبیتشده این مجموعه در میان آثار تلویزیونی اکشن، شبکه تماشا برنامهریزی کرده است تا علاقهمندان بتوانند هر شب در ساعت ۲۱ آن را تماشا کنند.
«هشدار برای کبرا ۱۱» هر شب ساعت ۲۱ پخش و تکرار آن نیز ساعت ۵ و ۱۲ روز بعد روی آنتن خواهد رفت.