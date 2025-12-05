باشگاه خبرنگاران جوان- سومین گردهمایی مجریان اعتکاف استان تهران، در مجتمع ایوان ری برگزار شد. مجریان و فعالان مسجدی تهران گرد هم آمدند تا عملیات اعتکافهای نوجوانانه سال ۱۴۰۴ را رسماً آغاز کنند. این برنامه نقطه آغاز دور جدیدی از فعالیتهای ویژه نسل نوجوان در مساجد پایتخت به شمار میرود.
شرکتکنندگان در گردهمایی، ضمن بررسی ظرفیتهای اجرایی مساجد، برنامههای آموزشی، تربیتی و فرهنگی ویژه این دوره از اعتکاف را تشریح کردند. بنابر اعلام مسئولان، این برنامهها با هدف تقویت هویت دینی، مهارتهای ارتباطی و رشد معنوی نوجوانان طراحی شده است.
مسئولان ستاد آرمان با اشاره به دستاوردهای اخیر این ستاد اعلام کردند که طی سال گذشته اقدامات فرهنگی و تربیتی منسجم، موجب رشد فزاینده حضور نوجوانان تهرانی در فریضه اعتکاف شده است. آنان تأکید کردند که این روند نتیجه تلاشهای میدانی، برنامهریزی دقیق و استفاده از روشهای نوین ارتباط با نسل Z است.
گفتنی است با اقدامات فرهنگی و تربیتی ستاد آرمان، شمار نوجوانان معتکف در مساجد تهران طی سال گذشته از مرز ۵۰ هزار نفر عبور کرد؛ رقمی کمنظیر که تهران را به یکی از فعالترین شهرهای کشور در حوزه اعتکاف نوجوانانه بدل کرد. برآوردها نشان میدهد این عدد در سال جاری به بیش از ۷۰ هزار نوجوان معتکف خواهد رسید.
در این نشست همچنین از الگوهای جدید برگزاری اعتکاف نوجوانانه رونمایی شد؛ الگوهایی که بر مشارکت گروهی، فعالیتهای مهارتی، حلقههای گفتوگو و برنامههای متناسب با نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان تأکید دارد. این مدلها قرار است امسال در مساجد مختلف تهران بهصورت گسترده اجرا شود.
به گفته برگزارکنندگان، آغاز رسمی این عملیات تنها یک برنامه مناسبتی نیست؛ بلکه گام آغازین برای ساخت یک جریان پایدار تربیتی در سطح تهران است. آنان معتقدند همافزایی میان مسجد، خانواده و نهادهای فرهنگی میتواند در چند سال آینده تهران را به الگوی ملی در حوزه تربیت نوجوانان معتکف تبدیل کند.
جشنواره وصل آرمانی؛ ایدههای نو برای اعتکاف گردآوری میشود
حجت الاسلام و المسلمین شیرنژاد گفت: «جشنواره ملی وصل آرمانی با هدف جمعآوری و انتخاب خلاقانهترین ایدهها در حوزه اعتکاف آغاز شده و قرار است مجموعهای از بهترین طرحها پیش از ایام اعتکاف در قالب یک کتابچه جامع در اختیار مساجد و مجریان قرار گیرد.»
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شیرنژاد، رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، در مراسم گردهمایی مجریان اعتکاف استان تهران در سالن همایش ایوان ری، گفت: اعتکاف پیشِرو ظرفیتی بیبدیل برای تحول نرمافزاری و فرهنگی تهران و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است؛ بهشرط آنکه برنامهریزی دقیق، نگاه جامع و هماهنگی میان سختافزار و نرمافزار را مدنظر قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بهمنظور ارتقای فعالیتهای فرهنگی مسجد، جشنواره ملی ایدهپردازی «وصل آرمانی» با همکاری و پیگیری دوستان و با هماهنگی صدا و سیما در حال برگزاری است. در این جشنواره، ایدههای برتر در موضوعات مرتبط با اعتکاف جمعآوری و ارزیابی میشود. امید است بتوانیم تا زمان برگزاری اعتکاف، مجموعه این ایدهها را در قالب یک کتابچه تدوین کرده و تقدیم سروران گرامی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین شیرنژاد عنوان کرد: حمایت ویژه ستاد شهید آرمان از اعتکافهای نوجوانان کاملاً مشخص و برجسته است؛ به نحوی که سال گذشته با مجموعه اقدامات انجام شده توانستیم بیش از 50 هزار نوجوان را متعکف مساجد شهر تهران کنیم و این رقم، در طول انقلاب بی سابقه بوده است.
وی با بیان اینکه تصور ما بر این است که اعتکافهای امسال در چهار سطح برگزار شود، اظهار داشت:«سطح نخست، اعتکاف عمومی است که در مساجدی برگزار میشود که بهصورت فراگیر میزبان معتکفان هستند. سطح دوم، اعتکافهایی است که بخشی از طرحهای محتوایی همچون طرح «گوهرشاد» را اجرا میکنند؛ طرحی ویژه در حوزه عفاف و حجاب و سبک زندگی که در آن حداقل سه ساعت برنامه آموزشی در موضوعات استکبارستیزی، مسئله حجاب و مباحث مبتلابهِ سبک زندگی پیشبینی شده است.»
رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ادامه داد:«سطح سوم اعتکاف، به مساجدی اختصاص دارد که از ظرفیت مربیان طلبه و دانشجو بهره میبرند. در حال حاضر نزدیک به سههزار مربی طلبه و دانشجو با ستاد شهید آرمان همکاری دارند و آمادگی داریم در صورت حضور مربیان جدید نیز از آنان حمایت کنیم. این حمایت شامل پشتیبانی از مربیان و همچنین نوجوانانی است که در قالب حلقههای معرفتی در این مساجد فعالیت میکنند.»
حجت الاسلام شیرنژاد بیان کرد:«آرزوی ما در نهاد روحانیت آن است که بتوانیم اعتکافها را بهصورت صنفی برگزار کنیم؛ بهگونهای که برای هر صنف، اعم از پزشکان، پرستاران، معلمان و سایر گروههای تخصصی مسجد مشخص، امام جماعت، سخنران، مداح و برنامههای متناسب پیشبینی شود. همانطور که دشمن از ظرفیتهای خود در قالبهای مختلف بهرهبرداری میکند، ما نیز اگر بتوانیم ظرفیتهای اصیل و سنتی خود را احیا کنیم، همچون مسجد و اعتکاف امکان برگزاری اعتکافهای صنفی با کیفیت بالا فراهم خواهد شد.»
وی در پایان تأکید کرد:«این موضوع فعلاً در حد یک ایده اولیه است و نمیدانم تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد؛ اما ممکن است برخی مساجد اعلام کنند که چنین ظرفیتی را دارند. با هماهنگی امور مساجد و ستاد اعتکاف اگر این برنامهریزی انجام شود، مجموعه مرکز فعالیتهای دینی قطعاً حمایت ویژه خود را ارائه خواهد کرد تا بتوانیم در فرصت اعتکاف، موضوع دین و تبلیغ معارف دینی را تقویت کرده و به فضل الهی روحیۀ معنوی تازهای در شهر جاری سازیم.»