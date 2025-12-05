باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام احمد شرفخانی رئیس ستاد اعتکاف استان تهران در سومین گردهمایی مجریان اعتکاف مساجد استان تهران در سالن همایش ایوان ری، با تقدیر از تلاشهای مؤثر ستاد شهید آرمان، بیان کرد: جا دارد از مجموعه فعال و دغدغهمند ستاد شهید آرمان نیز قدردانی کنم؛ مجموعهای که طی سالهای اخیر با تولید محتواهای جذاب، فضاسازی مناسب مساجد، آموزش مجریان نوجوانانه و شکلدهی جریانهای مردمی در میان نسل جدید، نقش برجستهای در رونق اعتکافهای نوجوانانه تهران ایفا کرده است. این ستاد با ابتکار عمل و نگاه روزآمد، توانسته روح تازهای به برنامههای معنوی مساجد ببخشد و الگوی موفقی از مشارکت مؤثر جوانان انقلابی ارائه دهد.
وی افزود: «امسال مدیریت این ستاد به اینجانب واگذار شد تا با همافزایی و هماهنگی بیشتر، اعتکاف سال جاری را هرچه باشکوهتر و با کیفیت بالاتر برگزار کنیم. هدف آن است که با برنامهریزی دقیق، در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره «تثبیت» و «ثبات اعتکاف» گام برداریم.»
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران خاطرنشان کرد: «در طول نزدیک به دو ماه گذشته، جلسات هفتگی منظم برگزار شد و بحمدالله همه نهادهای مرتبط حضور فعال داشتند؛ از جمله مرکز رسیدگی به امور مساجد، مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه و بسیج مساجد و محلات، ادارهکل اوقاف و امور خیریه، آموزشوپرورش شهر تهران و شهرستانها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حوزه علمیه برادران و خواهران، و جمعی از فعالان مردمی اعتکاف.»
حجت الاسلام شرفخانی در ادامه تصریح کرد: «برای انسجام بیشتر و ارتقای کیفیت، ساختار ستاد به کمیتههای تخصصی تقسیم شد؛ از جمله کمیته اعتکاف دانشآموزی، کمیته اعتکاف دانشجویی، کمیته اعتکاف عمومی، کمیته تولید محتوا و سایر کمیتههای پشتیبان. همچنین مجموعاً ۹ جلسه ستادی و جلسات متعددی در سطح کمیتهها برگزار شد تا برنامهریزی محتوایی دقیق و پشتیبانی لازم برای مساجد فراهم شود.»
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران اظهار داشت: «بانک اطلاعات مساجد برگزارکننده اعتکاف تکمیل و سامانهای جامع برای اطلاعرسانی دقیق، ثبتنام و هماهنگیها راهاندازی شده است. همچنین سایت رسمی ستاد اعتکاف استان تهران در حال تکمیل است.»
حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: «برنامهریزی برای برگزاری همایشهای عمومی و تخصصی، بهویژه برای مجریان اعتکاف نوجوانان و دانشآموزان، انجام شده و این همایشها بهطور مستقل برگزار خواهد شد.»
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران گفت: «در اعتکاف دانشآموزی، فضا بهطور طبیعی با اعتکاف عمومی متفاوت است و نیازمند برنامهریزی تخصصیتری میباشد. نوجوانی که سه روز در مسجد حضور دارد، اقتضا میکند که از ابزارهای نوین برای انتقال مفاهیم معنوی و تبلیغی بهره گرفته شود. به همین دلیل لازم است در کنار برنامههای اصلی اعتکاف، از ظرفیت فیلمهای سینمایی مناسب، پخش کلیپهای هدفمند و سایر محتوای چندرسانهای استفاده کنیم تا اثرگذاری برنامهها بر این گروه سنی بهصورت عمیق و ماندگار محقق شود.»
حجت الاسلام شرفخانی تأکید کرد: «مسئله اصلی آن است که فعالیتهای فرهنگی باید هدفمند و اثرگذار طراحی و اجرا شوند؛ به این معنا که برنامهریزیها باید هوشمندانه باشد.»
وی یادآور شد: «تمام نکاتی که بیان میکنم مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقلاب است. اعتکاف در نگاه معظمله شاخص سلامت و اقتدار معنوی نظام محسوب میشود؛ به این معنا که ارزش اعتکاف تنها به فرد معتکف محدود نیست، بلکه برای کشور نیز ارزشی راهبردی و تعیینکننده دارد.»
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران خاطرنشان کرد: «این موضوع یک دارایی ملی و نشانهای روشن از صحت جهتگیری کلان نظام اسلامی است. پیش از انقلاب اسلامی تنها ۲۵ تا ۳۰ نفر در کشور معتکف میشدند؛ اما امروز تعداد معتکفان به بیش از یکمیلیون و دویستوپنجاههزار نفر رسیده است که بخش قابل توجهی از آنان نوجوانان و جوانان هستند. این حضور گسترده نهتنها سرمایهای معنوی و اجتماعی برای کشور محسوب میشود، بلکه در شرایط کنونی یک اقدام مؤثر در مقابله با جنگ نرم دشمن نیز بهشمار میآید. در چنین مقطعی، ضروری است با برنامهریزی دقیق، اقتدار معنوی نظام را بهصورت هوشمندانه و منسجم به نمایش بگذاریم.»