رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در خصوص شرایط بازار طلا نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و گفت: تقاضا برای خرید طلا و سکه افزایش یافته و این موضوع با نوسانات قیمت انس جهانی و ارز‌های خارجی مرتبط است به ویژه، افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا دارد.

امیریان افزود: با توجه به اینکه طلا به ارز‌های خارجی مرتبط است، در صورت عدم کنترل ارز، قیمت طلا و سکه نیز افزایش خواهد یافت.

او همچنین در مورد اخبار منتشر شده در خصوص اوراق پیش فروش شمش طلا توسط بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها گفت: اوراق می‌تواند به کنترل رشد قیمت طلا کمک کند، اما این امر نیازمند تضمین‌های مشخص و شفاف از سوی بانک مرکزی است. همچنین، باید مشخص شود که کارمزد این اوراق چگونه تعیین خواهد شد.

امیریان تأکید کرد: افزایش قیمت طلا بیشتر تحت تأثیر انس جهانی و نوسانات ارز است و اگر بانک مرکزی بتواند نوسانات ارز را کنترل کند، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار طلا کمک کند. اما در حال حاضر، بازار طلا تحت تأثیر نوسانات ارزی داخلی و تغییرات انس جهانی قرار دارد.