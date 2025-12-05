باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان بر «پایبندی لبنان به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی» تاکید کرد و خواستار «حمایت از ارتش لبنان برای تکمیل ماموریت‌هایش» شد.

این موضع‌گیری در دیدار عون با هیاتی از نمایندگان کشور‌های عضو شورای امنیت که به لبنان سفر کرده‌اند مطرح شد؛ دیداری که بر تقویت ثبات در لبنان متمرکز بود.

عون ضمن قدردانی از حمایت کشور‌های مختلف گفت: «ما در همه سطوح با یونیفیل همکاری می‌کنیم و با مکانیسم هماهنگی در تماس هستیم، اما لازم است طرف اسرائیلی به اجرای آتش‌بس و عقب‌نشینی وادار شود و ما به فشار شما در این زمینه چشم دوخته‌ایم.»

او همچنین تاکید کرد که ارتش لبنان به دلیل ادامه اشغال بخش‌هایی از اراضی مرزی لبنان توسط رژیم تروریستی اسرائیل نتوانسته است استقرار خود را در جنوب رود لیتانی کامل کند. او افزود لبنان از «هر کشوری که بخواهد نیرو‌های خود یا بخشی از آنها را پس از خروج یونیفیل در جنوب نگه دارد برای کمک به ارتش» استقبال می‌کند.

عون توضیح داد که «وظایف ارتش تنها به جنوب لیتانی محدود نمی‌شود، بلکه تامین امنیت در سراسر خاک لبنان را شامل می‌شود و این امر مستلزم حمایت از ارتش است تا بتواند به وظایف خود ادامه دهد.»

او همچنین اشاره کرد که مذاکرات با هدف توقف تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل، بازگرداندن اسرا و برنامه‌ریزی برای عقب‌نشینی در جریان است.

از سوی دیگر، هیات نمایندگی کشور‌های عضو شورای امنیت ضمن حمایت از ایجاد ثبات در لبنان از طریق اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی، بر آمادگی کشور‌ها برای کمک به ارتش لبنان، تکمیل استقرار آن و اجرای حصر سلاح تاکید کرد.

