رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: دومین فوت ناشی از ویروس آنفلوانزا A/H۳N۲ در استان به‌صورت قطعی تایید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان شاهرخی افزود: این تایید در پی بازبینی مجدد نمونه‌های بالینی در آزمایشگاه مرجع و منتخب دانشگاه و تطبیق نتایج با شاخص‌های تأییدی ویروس‌شناسی صورت گرفت.

وی گفت: این مورد مشابه الگوی حاکم بر موج اخیر، در بستری‌های دارای بیماری‌های زمینه‌ای و ناپایداری همودینامیک بروز یافته و در نهایت به ارست قلبی–تنفسی منجر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: این بیمار سالمند با سابقه بیماری قلبی–عروقی و سطح هوشیاری پایین مراجعه کرد و سپس بروز تدریجی تابلوی تنفسی پیشرونده ثبت شد.

شاهرخی گفت: در حال حاضر، نرخ مثبت‌شدگی آزمون‌های تشخیصی همچنان فراتر از ۵۰ درصد باقی مانده است.

وی افزود: اکنون بیش از ۴۵۰ بیمار مبتلا یا مشکوک در بخش‌های بستری استان تحت مراقبت قرار هستند و روند مراجعه در اتاق‌های تریاژ نشان دهنده شیب ورودی در فاز افزایشی پایدار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این وضعیت نه‌تنها بیانگر حضور یک موج با انتقال تثبیت‌شده، بلکه حکایت از شدت‌یابی ثانویه و ادامه چرخه‌های فعال سرایت دارد.

بیشتر بخوانید: ثبت اولین مرگ ناشی از آنفلوآنزای H۳N۲ در هرمزگان

شاهرخی افزود: این چرخه‌ها با الگوی مراجعات بالینی، تجمیع بیماران با علائم شدید، و افزایش بار خدمات بستری هم‌پوشانی آشکار دارند.

وی گفت: هرگونه خوددرمانی، مصرف سرخود آنتی‌بیوتیک، یا اقدام به درمان غیرتخصصی می‌تواند پیامد‌های بالینی فرد و جمعیت را تشدید کند.

شاهرخی افزود: شهروندان با رعایت دقیق توصیه‌های بهداشتی، مراجعه به موقع به مراکز درمانی، پایبندی به دستور‌های تجویز دارویی به کنترل و کندکردن شیب انتقال در جامعه کمک کنند.

منبع:صداوسیما

برچسب ها: ویروس آنفلونزا ، فوت شدن ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان
غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و دانشگاه های هرمزگان
توزیع بیش از ۱۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
 زن مسلمان الگوی کامل انسانیت است 
تعطیلی مهدکودک‌ها و غیرحضوری شدن مدارس هرمزگان تا ۱۶ آذر
ثبت دومین فوت قطعی ناشی از بیماری آنفلوانزا در هرمزگان
آخرین اخبار
ثبت دومین فوت قطعی ناشی از بیماری آنفلوانزا در هرمزگان
تعطیلی مهدکودک‌ها و غیرحضوری شدن مدارس هرمزگان تا ۱۶ آذر
 زن مسلمان الگوی کامل انسانیت است 
مهار آتش انبار کالا‌های بازرگانی در قشم