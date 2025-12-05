ورود سامانه نیرومند بارشی از بامداد یکشنبه ۱۶ آذر، چهار استان غربی کشور را در معرض سیلاب و طغیان رودخانه‌ها قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اعلام ورود سامانه نیرومند و پرانرژی بارشی از بامداد یکشنبه ۱۶ آذر، گفت: این سامانه از مرز‌های آذربایجان‌غربی وارد کشور می‌شود و بارش‌ها از همان ساعات ابتدایی در این استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت سامانه افزود: از غروب یکشنبه۱۶ آذر، بارش‌ها به‌شکل گسترده استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و این وضعیت تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.

کبادی با تأکید بر شدت بارندگی در نیمه جنوبی آذربایجان‌غربی، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه و ایلام هشدار داد: احتمال وقوع آبگرفتگی، سیل و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق بسیار بالاست. برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان بارش به‌ویژه در غرب کردستان، مناطق مرزی جنوب آذربایجان‌غربی و نیمه‌غربی کرمانشاه و ایلام بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر خواهد بود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر گفت: همه تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در استان‌های در معرض خطر در حالت آماده‌باش قرار دارند و تجهیزات امدادی برای مقابله با شرایط احتمالی بسیج شده است.

کبادی از مردم خواست در شرایط طغیان رودخانه‌ها به هیچ عنوان از پل‌های در معرض خطر با هر نوع وسیله نقلیه عبور نکنند و در صورت نیاز فوراً با شماره اضطراری ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

منبع: سازمان امداد و نجات

