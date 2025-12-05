شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات دریافت وام ازدواج سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج نوعی تسهیلات بانکی است که به زوج‌های جوانی که به تازگی روانه خانه بخت شدند تعلق می‌گیرد؛ این وام با هدف حمایت از تشکیل خانواده و کاهش فشار‌های اقتصادی شروع زندگی مشترک، به زوجین تعلق می‌گیرد.
متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام چرا با اینکه ثبت واقعه ازدواج کاملا سیستمی شده ولی بعد از ثبت نمیتوان در سامانه وام ازدواج ثبت نام کرد و این سامانه پیام خطای مغایرت یا صحیح نبودن اطلاعات شناسنامه یا عقد مواجه می‌شویم. در حالی که در سامانه ثبت من قابل مشاهده است و در سامانه ncr شما میتوانید درخواست ایجاد خانوار بزنید و در مدت زمان کم ثبت می‌شود. با تماس با بانک مرکزی اعلام کردند که پروسه به‌روز‌رسانی ازدواج در سامانه ثبت احوال بین ۲۰ روز تا یک ماه طول می‌کشد؟ اگر سیستمی شده بنظر شما ثبت شدن و بروز شدن یک واقعه ازدواج در سامانه ثبت احوال واقعا به ۲۰ روز تا یک ماه زمان نیاز دارد.

 

