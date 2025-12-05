در سال‌های اخیر، بازار تجهیزات ریکاوری و تندرستی در ایران با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. افزایش ساعت‌های کار، سبک زندگی کم‌تحرک، و تمایل روزافزون مردم به مراقبت‌های خانگی باعث شده تقاضا برای صندلی‌های ماساژ حرفه‌ای بیش از گذشته افزایش یابد. در همین مسیر، ورود رسمی صندلی‌های ماساژ اروپایی به کشور گامی مهم در ارتقای کیفیت این بازار محسوب می‌شود.

بررسی‌های میدانی خبرنگار نبض بازار نشان می‌دهد که مرکز پخش رسمی محصولات اروپایی Maxfit Germany در ایران طی دو سال اخیر توانسته بخش قابل‌توجهی از این نیاز را پوشش دهد و مدل‌های پیشرفته‌تری از صندلی ماساژ را به بازار معرفی کند. این مرکز با بهره‌گیری از شبکه توزیع، خدمات پس‌ازفروش یکپارچه و گارانتی بین‌المللی، موفق شده استانداردهای جدیدی را در این صنعت ایجاد کند.

ورود استانداردهای اروپایی به ایران؛ پایان دوران دستگاه‌های بی‌هویت و کم‌کیفیت

تا چند سال پیش، بیشتر صندلی‌های ماساژ موجود در بازار ایران یا بی‌برند بودند یا با استانداردهای کیفی نامشخص عرضه می‌شدند. اما با افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و رشد بازار سلامت، شرکت‌های اروپایی نیز به این حوزه ورود پیدا کردند.

یکی از فعالان این صنعت به خبرنگار ما گفت:

«ورود تجهیزات اروپایی مخصوصاً برندهایی مانند Maxfit Germany باعث شد نگاه کاربران به صندلی ماساژ تغییر کند. امروز مشتری دنبال کیفیت رباتیک، دوام قطعات و خدمات واقعی است؛ نه صرفاً ظاهر محصول.»

بر اساس داده‌های وب‌سایت‌های بین‌المللی، برند Maxfit Germany طی سال‌های اخیر در اروپا، خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی سهم بازار قابل‌توجهی در حوزه تجهیزات ریکاوری و ماساژ هوشمند به دست آورده است. این شرکت با ترکیب فناوری‌های مهندسی‌شده آلمانی و طراحی ارگونومیک، صندلی‌هایی با عملکرد دقیق و طول‌عمر بالا تولید می‌کند.

مزایای محصولات اروپایی برای کاربران ایرانی

کارشناسان معتقدند که صندلی‌های ماساژ اروپایی چند مزیت مهم برای بازار ایران دارند:

1. دوام بالاتر قطعات

استفاده از ربات‌های ۳D و ۴D صنعتی، به‌کارگیری موتورهای کم‌مصرف و ریل‌های SL طولانی، باعث شده کیفیت عملکرد این محصولات در مقایسه با نمونه‌های اقتصادی بالاتر باشد.

2. استانداردهای ایمنی معتبر

تمامی مدل‌های عرضه‌شده توسط مرکز پخش اروپایی دارای تأییدیه‌های CE، SGS و استانداردهای کیفی اتحادیه اروپا هستند.

3. خدمات پس‌ازفروش واقعی

مرکز پخش رسمی، خدماتی مانند گارانتی قطعات اصلی تا ۵ سال و تأمین قطعات تا ۱۰ سال ارائه می‌کند؛ موضوعی که کمتر در برندهای غیررسمی دیده می‌شود.

4. تجربه کاربری پیشرفته

ویژگی‌هایی مثل اسکن هوشمند بدن، سیستم گرمایش فیبرکربن، ماساژ تخصصی تایلندی و سوئدی، ایر بگ‌های فول‌بدی و کنترل هوشمند، تجربه‌ای نزدیک به ماساژ درمانی ایجاد می‌کنند.

مرکز پخش رسمی صندلی‌های اروپایی در ایران چگونه فعالیت می‌کند؟

مرکز توزیع رسمی صندلی‌های اروپایی در کشور، بر اساس فرایندهای زیر فعالیت دارد:

• واردات مستقیم و بدون واسطه

تمام مدل‌ها از طریق کانال رسمی Maxfit Germany ثبت سفارش شده و به‌صورت مستقیم وارد کشور می‌شوند.

• نمایشگاه و امکان تست حضوری

خبرنگار نبض بازار گزارش می‌دهد که در سالن مرکزی، مشتریان می‌توانند تمامی مدل‌ها را قبل از خرید تست کنند.

• شبکه توزیع استانی

به‌صورت مرحله‌ای، نمایندگی‌ها در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز در حال توسعه هستند.

• خدمات در محل

ارسال، نصب، راه‌اندازی و آموزش استفاده از صندلی به‌صورت رایگان توسط تکنسین‌های رسمی انجام می‌شود.

مدل‌های اصلی صندلی‌های اروپایی در بازار ایران

بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، سه گروه اصلی در مرکز پخش موجود است:

مقایسه امکانات و تکنولوژی صندلی‌های ماساژ مکس فیت

ویژگی‌ها سری لاکچری سری پرایم سری پرو‌مکس سری پرو نوع ریل ماساژ ریل فوق‌بلند SL با طول ۱۳۵ سانتی‌متر ریل بلند SL با طول ۱۳۵ سانتی‌متر ریل بلند SL با طول ۱۳۵ سانتی‌متر ریل بلند SL با طول ۱۳۵ سانتی‌متر نوع ربات ماساژ ربات 4D با دو سیستم حرکتی (بالا 4D / پایین 3D) ربات 4D با حرکت جلو/عقب ۱۲ سانتی‌متر ربات 4D تلسکوپی ربات 4D تلسکوپی تکنیک‌های ماساژ ورزشی، شیاتسو، ضربه‌ای، فشار عمیق، کششی ورزشی، اکـیوپرشر، ضربه‌ای و چکشی همگام ورزشی، اکـیوپرشر، ضربه‌ای ورزشی، اکـیوپرشر، ضربه‌ای سیستم صوتی هوشمند فرمان صوتی هوشمند + نسخه پیشرفته فرمان صوتی هوشمند فرمان صوتی هوشمند فرمان صوتی هوشمند ماژول سلامت سنجش ضربان قلب، اکسیژن خون، میکروسیرکولیشن سنجش فشار، ضربان، اکسیژن خون آیکون‌های سلامت دارد (ذکر شده در بروشور) سنجش فشار، ضربان، اکسیژن خون یون منفی هوا دارد دارد دارد دارد تعداد برنامه‌های اتوماتیک ۳۰ برنامه اتوماتیک + مد موزیک + مد سفارشی ۳۰ برنامه اتوماتیک + مد موزیک + مد سفارشی ۳۰ برنامه اتوماتیک + مد موزیک + مد سفارشی ۳۰ برنامه اتوماتیک + مد موزیک + مد سفارشی نوع نمایشگر و کنترل کنترلر لمسی ۷ اینچی + نمایشگر بزرگ تبلت لمسی + دکمه‌های میان‌بر تبلت لمسی + نمایشگر بزرگ تبلت لمسی + نمایشگر بزرگ شارژ و درگاه‌ها پورت USB + شارژر بی‌سیم شارژر بی‌سیم + USB + جای موبایل شارژر بی‌سیم + USB + جای موبایل شارژر بی‌سیم + USB + جای موبایل کیسه‌های هوایی پوشش کامل فول‌بدی شانه ۶ نقطه + دست دو ردیفه شانه ۶ نقطه + دست دو ردیفه شانه ۶ نقطه + دست دو ردیفه ماساژ پا و ساق سه‌مرحله اسکراب + کشش هوشمند ساق + ورز دادن ساق و کف اسکراب کف پا + ورز دادن ساق و مچ اسکراب کف پا + ورز دادن ساق اسکراب کف پا + ساق‌ماساژ القایی اتوماتیک گرمایش گرمایش ثابت کمر (Lumbar) گرمایش ثابت پشت گرمایش ثابت پشت گرمایش ثابت پشت صفر جاذبه (Zero-G) دارد (فاصله از دیوار ذکر نشده) دارد – فاصله فقط ۵ سانتی‌متر دارد – فاصله تنها ۱۲ سانتی‌متر دارد – فاصله فقط ۵ سانتی‌متر سیستم صدا بلوتوث موزیک HIFI Bluetooth HIFI Bluetooth HIFI Bluetooth جنس بدنه بدنه یک‌تکه تزریقی پریمیوم چرم PU ضد هیدرولیز + ABS چرم PU ضد هیدرولیز + ABS چرم PU ضد هیدرولیز + ABS

1.لاکچری

ربات ۴D نسل جدید با حرکت دوگانه و ریل SL فوق‌بلند ۱۳۵ سانتی‌متری

حدود ۳۰ برنامه اتوماتیک + مود موزیک و برنامه سفارشی

ماژول کامل پایش سلامت، گرمایش ثابت کمر و یون منفی هوا

شارژ بی‌سیم، پورت USB و بدنه پریمیوم تزریقی برای استفاده سنگین و حرفه‌ای

2. پرایم

ربات ۴D با حرکت تلسکوپی ۱۲ سانتی‌متری روی ریل SL ۱۳۵ سانتی‌متری

ماژول سلامت (فشار، ضربان، اکسیژن خون) و گرمایش ثابت پشت

کیسه‌های هوای شانه، دست و پا با ماساژ ترکیبی (سوئدی، شیاتسو، کششی)

مناسب منازل لوکس و ورزشکارانی که ریکاوری روزانه منظم می‌خواهند

3. پرو مکس

ربات ۴D تلسکوپی روی ریل SL بلند ۱۳۵ سانتی‌متری

ایر‌بگ فول‌بدی، ماساژ اسکراب کف پا و ساق سه‌مرحله‌ای

حالت «صفر جاذبه» با فاصله حدود ۱۲ سانتی‌متری از دیوار و نمایشگر بزرگ لمسی

گزینه‌ای ایده‌آل برای خانواده‌های پرمصرف، باشگاه‌ها و مراکز ریکاوری

4. پرو

ربات ۴D تلسکوپی با ریل SL ۱۳۵ سانتی‌متری و گرمایش ثابت پشت

ماساژ کف پا + ساق‌ماساژ القایی اتوماتیک و کیسه‌های هوای کامل پا

حالت «صفر جاذبه» با فاصله فقط حدود ۵ سانتی‌متر از دیوار

طراحی ساده‌تر اما با قطعات اصلی اروپایی و قیمت اقتصادی‌تر نسبت به سری‌های بالاتر

آینده بازار صندلی‌های ماساژ اروپایی در ایران

گزارش نبض بازار نشان می‌دهد استقبال مشتریان از مدل‌های پیشرفته اروپایی در حوزه ریکاوری در مسیر صعودی قرار دارد. افزایش تعداد باشگاه‌های بدنسازی، کلینیک‌های فیزیوتراپی، و تمایل خانواده‌ها به خرید تجهیزات خانگی باعث شده این بازار ظرفیت رشد بالایی داشته باشد.

به گفته مدیر مرکز پخش رسمی: