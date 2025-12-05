وزیر کشور ترکیه از بازداشت ۲۳۳ نفر در این کشور به دلیل همکاری با داعش و تامین مالی آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، روز جمعه از دستگیری ۲۳۳ نفر مظنون به عضویت یا تامین مالی سازمان تروریستی داعش خبر داد.

وزیر کشور در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی ترکیه Ins Social توضیح داد که نیرو‌های امنیتی طی دو هفته گذشته عملیات همزمانی را در ۳۳ استان انجام داده‌اند.

یرلی‌کایا خاطرنشان کرد که در جریان این عملیات، نیرو‌های امنیتی ۲۳۳ مظنون را که در داعش فعال بوده‌اند یا در گذشته به این سازمان کمک مالی کرده‌اند، دستگیر کرده‌اند.

او اظهار داشت که ۵۱ نفر از مظنونان در انتظار تحقیقات در بازداشت موقت هستند، در حالی که ۲۴ نفر دیگر تحت نظارت قضایی قرار گرفته‌اند. مراحل قانونی برای مظنونان باقیمانده در حال انجام است.

این وزیر ترکیه‌ای تأکید کرد که مبارزه با تروریسم محدود به عملیات میدانی توسط نیرو‌های امنیتی نیست، بلکه به یک واکنش چندبعدی دولتی شامل امنیت، اطلاعات، ارتباطات و همکاری بین‌المللی متکی است.

وی افزود: ما به عملیات خود که شبانه‌روز و ۳۶۵ روز سال انجام می‌دهیم، ادامه می‌دهیم تا صلح و ثبات را در هر منطقه از کشورمان تضمین کنیم. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: تروریست های داعش ، عناصر داعش
