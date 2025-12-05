فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد عصر امروز -جمعه ۱۴ آذرماه- از تشکیل هشتمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: بنا بر گزارش تمامی اعضای کارگروه، تصمیمات لازم اتخاذ شده است. 

عباس نژاد با اشاره به داده‌ها و جمع‌بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ فعالیت مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه  به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود. 

وی درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات دایر می‌باشد و دستگاه‌های دولتی با نظر مدیران می توانند به مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند‌. 

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد. همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

وی همچنین افزود: بنابرمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود. 

منبع: استانداری تهران

