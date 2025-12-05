باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در هفته کاری که گذشته شاخص کل با رشد ۲.۹۷ درصد به ۳،۳۷۹،۸۵۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۱۰۰ درصد به ۹۵۹،۹۷۱ واحد رسید.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت صندوق‌های سهامی در هفته اخیر پرداخت و اظهار کرد: مجموع ارزش سهام صندوق‌های سهامی در هفته گذشته به تفکیک روز‌ها به شرح زیر بود: شنبه ۹،۸۱۲ میلیارد تومان، یکشنبه ۹،۳۲۳ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۰،۶۴۹ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۱۰،۹۰۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۲،۱۰۹ میلیارد تومان. در مجموع، ارزش کل معاملات مربوط به سهام از صندوق‌های سهامی به ۵۲،۷۹۸ میلیارد تومان رسید.

آسایش ادامه داد: سرانه خرید در این هفته به ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سرانه فروش به ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تومان رسید. همچنین در این هفته شاهد خروج و ورود پول به صندوق‌های سهامی بودیم که به تفکیک به شرح زیر است: شنبه ۶۵۳ میلیارد تومان خروجی، یکشنبه ۳۸۱ میلیارد تومان خروجی، دوشنبه ۸۹۹ میلیارد تومان ورود، سه‌شنبه ۱۰۵ میلیارد تومان ورود و چهارشنبه ۶۷۷ میلیارد تومان ورود پول داشتیم. در مجموع، ۶۴۷ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های سهامی ثبت شد.

آسایش افزود: در این هفته، شاخص کالا‌های غیر فلزی با رشد ۹.۶۰۰ درصد و شاخص زغال سنگ با رشد ۷.۹۵ درصد بیشترین رشد را داشتند. در مقابل، شاخص انتشار و چاپ با کاهش ۷.۶۰۰ درصد و شاخص وسایل ارتباطی با کاهش ۴.۸۰۰ درصد بیشترین کاهش‌ها را تجربه کردند.

بازار هنوز پتانسیل بنیادی قدرتمندی دارد

هفته کاری که زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن گفت: اگر از سایه سیاست فاصله بگیریم، بازار سه منبع خبری مهم و اثرگذار را دنبال می‌کند: ۱. مفروضات بودجه و اخبار اقتصادی که مسیر بسیاری از صنایع را تعیین می‌کند؛ از نرخ خوراک تا قیمت‌گذاری و سیاست ارزی. ۲. اخبار گروه‌ها و صنایع که در هفته‌های اخیر دیدیم که تنها یک خبر از حذف عوارض یا تغییر فرمول نرخ‌گذاری، چگونه مسیر گروهی را تغییر می‌دهد. در این دور نیز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و معدنی‌ها در مرکز توجه هستند. ۳. گزارش‌های ماهانه و فصلی که بازار در دو ماه آینده در بمباران گزارش‌ها قرار دارد؛ از گزارش‌های ماهانه همین امروز گرفته تا گزارش‌های ۹ ماهه و حتی تلفیقی‌ها.

عرب خاطرنشان کرد: بازار با همه ریسک‌های بیرونی، هنوز پتانسیل بنیادی قدرتمندی دارد؛ اما مشکل اینجاست که در این فصل، اخبار می‌تواند اثر تمام گزارش‌ها را خنثی کند و همین باعث می‌شود بازار یک قدم جلو، نیم‌قدم عقب حرکت کند. به نظر، مسیر هفته از اینجا به بعد دو بخش دارد: اگر حتی یک خبر خوب سیاسی یا ارزی برسد، بازار می‌تواند دوباره مسیر صعودی را بازیابی کند.

طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد

هفته‌ای که در آن خبر واگذاری راهبری طرح رویش به سازمان بورس مخابره شد و در همین راستا رضا عیوضلو معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است، گفت: بازار سرمایه در اجرای طرح رویش ایفا کننده نقش محوری خواهد بود.

او به وجود دو مسئله و دغدغه اصلی در طراحی این پروژه اشاره کرد و افزود: در ابتدا اکنون بیش از یک دهه است که تشکیل سرمایه در کشور رشد نداشته یا بعضاً رشد آن منفی بوده است که همین موضوع می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و آسیب‌زا باشد و به عنوان یک دغدغه کلان اقتصادی تلقی می‌شود.

عیوضلو چالش موجود در محیط سرمایه‌گذاری را به عنوان دیگر معضل طراحی این پروژه معرفی و اعلام کرد: متاسفانه مشاهده شده به دلیل افزایش میزان عدم‌اطمینان در اقتصاد برخی برای پوشش این نااطمینانی به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و غیرمولد رفته‌اند.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی خانوار‌ها برای پوشش ریسک خود در برابر تورم، به خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، دلار فیزیکی و ملک روی آورده‌اند طرح رویش به دنبال ارائه راهکار‌هایی برای رفع این دغدغه‌ها و چالش‌هاست.

عیوضلو افزایش نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوار را چشم‌انداز این طرح دانست و گفت: هدف این طرح آن است که نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوار‌های ایرانی در افق تعیین‌شده، افزایش یافته و به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک شود.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیگر چشم‌انداز مدنظر در این طرح گفت: در این طرح دارایی‌های غیرمولد فعال‌سازی می‌شود و به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد تا بتواند از این طریق در خدمت تولید قرار گیرد با این طرح می‌خواهیم زنجیره پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد، فعال‌تر و کارآمدتر شود.

حالا باید منتظر ماند و دید در هفته کاری پیش رو روند کاری چگونه خواهد بود؟ آیا شاخص کل بورس به روند صعودی خود ادامه خواهد داد؟