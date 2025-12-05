تمام مدارس گلستان در همه مقاطع در روز‌های شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی استانداری گلستان اعلام کرد: با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان در چند روز اخیر، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است.

همچنین جزییات فعالیت مجازی مدارس توسط آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی نیز در صورت لزوم با موافقت مدیر مربوطه، می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

منبع: استانداری

برچسب ها: غیر حضوری ، مدارس
خبرهای مرتبط
موفقیت دانش آموزان گنبدی در کنکور سراسری با کسب رتبه ۱۸ گروه ریاضی
برپایی ۵۰ پایگاه در راستای برگزاری جشن عاطفه‌ها از امروز در شهر‌های گلستان
در بازدید رئیس قوه قضاییه از دادسرای مرکز استان گلستان صورت گرفت؛
بررسی پرونده‌های کلاهبرداری شبکه‌ای، «اختلاس، قاچاق سازمان یافته خودرو و جنایت سقط جنین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز رویداد ملی «ایران‌جان» با محوریت معرفی ظرفیت‌های گلستان از فردا
دانشگاه‌ها باید در حل مشکلات اقتصادی کشور نقش آفرین باشد
غیرحضوری شدن تمام مدارس گلستان در همه مقاطع در روز‌های شنبه و یکشنبه
آخرین اخبار
غیرحضوری شدن تمام مدارس گلستان در همه مقاطع در روز‌های شنبه و یکشنبه
آغاز رویداد ملی «ایران‌جان» با محوریت معرفی ظرفیت‌های گلستان از فردا
دانشگاه‌ها باید در حل مشکلات اقتصادی کشور نقش آفرین باشد
خروج سامانه بارشی و پایداری هوای گلستان از امشب
برد مقتدرانه شهرداری گرگان در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال