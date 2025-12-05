باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - در این اردو، جهادگران در حوزههای پزشکی، دندانپزشکی، آموزش و فعالیتهای فرهنگی، رنگآمیزی مدارس، تعمیر چرخ خیاطی و آموزش خیاطی به مردم روستا خدمات ارائه کردند و تلاش کردند تا علاوه بر رفع نیازهای فوری، زمینه ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی اهالی فراهم شود.
این برنامه جهادی با همکاری بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره) نهبندان، قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر و گروههای جهادی بابالحوائج (ع) خوانشرف برگزار شد و مشارکت فعال جهادگران از نقاط مختلف استان، جلوهای از همدلی و روحیه جهادی در جامعه به نمایش گذاشت.
مسئولان محلی و نهادهای همکار تأکید کردند که چنین اردوهایی علاوه بر ارائه خدمات فوری، تربیت نسل جوان جهادگر و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در بین اهالی را نیز تقویت میکند.
شرکتکنندگان در این اردو با حضور میدانی در مناطق مختلف روستا، سعی کردند همه نیازهای آموزشی، درمانی و فرهنگی اهالی را پوشش دهند و تجربهای عملی از خدمترسانی مستقیم به مردم در مناطق محروم به دست آورند.